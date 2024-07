Wenn es ums Heiraten geht, scheiden sich die Geister. Auch im Podcast «Zivadiliring» diskutieren Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring über den grossen Tag.

Von hochfliegenden Ideen für die eigene Feier über den bewussten Entscheid dagegen bis hin zu No-Gos an Hochzeiten von Freunden und Bekannten: Das Repertoire ist breit, die Meinungen ausgeprägt.

Wie viele Hochzeiten sind zu viele?

Yvonne Eisenring: «Ich bin ständig an Hochzeiten. In einem Jahr war ich mal an acht Hochzeiten. Danach konnte ich wirklich nicht mehr. Da hatte ich eine Weile lang eine Abneigung gegen Hochzeiten entwickelt.»

Gülsha Adilji: «In meinem Umfeld heiraten die Leute nicht so. Da sind viele single und dann ist eine Hochzeit nicht so auf dem Lebensplan. Es steht aber endlich eine Hochzeit von Freunden in London an und der ganze Freundeskreis reist hin. Wir haben bereits in der Bye-Bye-Bar im Flughafen Zürich für den Auftakt abgemacht.»

Maja Zivadinovic: «Meine letzte Hochzeit ist sieben Jahre her. Ich habe ein sehr Hochzeit-faules Umfeld. Ich wäre total ready für eine nächste.»

Der Podcast Zivadiliring Box aufklappen Box zuklappen Worüber reden Frauen, wenn sie unter sich sind?



Über alles. Gülsha Adilji (Moderatorin, Kolumnistin und selbsternanntes «Swiss-TV-Treasure»), Maja Zivadinovic (Journalistin, Mutter und People-Expertin) und Yvonne Eisenring (Autorin, Journalistin und Moderatorin) besprechen zweiwöchentlich die Widrigkeiten des Alltags, diskutieren die grossen Fragen des Lebens und teilen ihre verrücktesten Erlebnisse. Alle Folgen sind hier nachzuhören.

Die perfekte Hochzeit

Yvonne: «Ich war vor Kurzem an einer Hochzeit im Piemont und ich muss sagen, die haben wirklich einfach alles richtig gemacht. Alkohol für die Gäste direkt nach der Ankunft gefolgt von einer kurzen, nicht-religiösen Zeremonie, Apéro wieder mit Alkohol, wenige Reden, keine Spiele und dann Band und Musik – perfekt!»

Mit Pauken und Trompeten im Auto abgeholt werden und von Greisen, welche mit Pistolen in die Luft schiessen, begleitet zu werden, gehört zu einer Balkan-Hochzeit.

Maja: «Balkan-Hochzeiten sind die besten. Einer meiner Lieblings-Bräuche ist es, wenn ein ganzer Auto-Konvoi hupend durch das Dorf fährt und irgendwelche alte Menschen mit Pistolen in die Luft schiessen.»



Gülsha: «Meine Hochzeit werde ich mehrmals feiern, weil es ja dann solch ein Weltwunder ist, dass ich einen Partner oder Partnerin (mal schauen) gefunden habe. Dann wird 15-mal geheiratet. Und es würde ein Helikopter kommen, aus dem wir mit Fallschirmen springen.»

Legende: Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji (v. l.) widmen sich in ihrem Podcast «Zivadiliring» den kleinen, grossen und deepen Themen des Lebens. Mirjam Kluka

Die absurdesten Hochzeitserlebnisse

Yvonne: «Ich war einmal an einer Hochzeit, an der der Pfarrer sagte: ‹Ihr dürft euch jetzt küssen› und die Braut drehte sich weg. Es hatte zwar kulturelle Gründe, dass sie sich vor ihren Eltern nicht küssen durften, aber schlimm war es trotzdem.»

Gülsha: «Das Absurdeste bei mir war, als mein damaliger Boyfriend an der Hochzeit seines besten Freundes merkte, dass er mich eigentlich gar nicht mehr liebt. Das war brutal.»

Maja: «An der Hochzeit meiner Schwester war ich der einzige (frische) Single und hütete alle Kinder. Das war schön und schlimm zugleich.»

Ja, Nein, Vielleicht – Hochzeitsedition Box aufklappen Box zuklappen Pro- und Kontra-Liste von Gülsha, Maja und Yvonne rund um Hochzeitsthemen.



Hochzeits-Yay’s: Maja & Gülsha: alte Menschen, die mit Pistolen in die Luft schiessen (Balkan-Hochzeit)

Gülsha & Yvonne: 4 Tages-Fest, an dem alle Gäste betrunken sind

Alle drei: Mit allen Gästen am Abend vor der Hochzeit ins KitKat (Club in Berlin)

Gülsha & Maja: die letzte Nacht nicht miteinander verbringen Hochzeits-Nay’s: Yvonne & Gülsha: die Getränke von den Gästen bezahlen lassen

Yvonne: das Fest anstelle einer Hochzeit «Liebesfest» nennen

Gülsha: wenn der Mann das Kleid vor der Hochzeit sieht

Gülsha: weisses Kleid mit rotem Band als Zeichen für Jungfräulichkeit (ohne Band okay) Nicht einig wurden sich die drei Frauen bei der Tradition, dass der Vater die Tochter dem Bräutigam übergibt. Maja findet sie super, Gülsha wird es bei der Vorstellung dieses patriarchalischen Brauches schlecht und Yvonne versteht beide Seiten.

Warum bist du nicht verheiratet, Maja?

Maja: «Die Vorstellung, meinen Freund als ‹meinen Mann› zu bezeichnen, kommt mir absurd vor. Ich bin auch keine Ehefrau. Ich wollte früher immer heiraten, aber dann merkte ich, als der richtige Mann kam, dass ich es viel romantischer finde, nicht zu heiraten. Für mich ist es cooler, eine Freundin für forever and ever zu sein.»