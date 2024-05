In der Sendung «Hinter den Hecken» betreten wir die schönsten Gärten der Schweiz. Hier ist ein Einblick in zwei sehr unterschiedliche Gärten mit unterschiedlichen Funktionen. Und am Ende gibt es ein paar Tipps vom Floristen und Gärtner.

Was es hinter Schweizer Hecken alles so zu bestaunen gibt

Gabriel ist zwanzig und hat eine Leidenschaft, die viele Menschen erst später im Leben für sich entdecken: das Gärtnern. Im Garten hinter seinem Elternhaus wachsen und gedeihen Pflanzen, die nahezu in Vergessenheit geraten sind. «Manchmal erhalte ich einen Brief von der Stiftung ‹Prospecierara› mit der Aufschrift ‹letztes Saatgut›. Dann muss ich schauen, dass ich wieder neues Saatgut gewinne.» Die alten Sorten sind heimisch und zum Teil sogar robuster und an die hiesigen klimatischen Bedingungen angepasst. Allerdings ist ihr Ertrag oft um ein Vielfaches kleiner.

01:14 Video «Wir sind festgefahren und denken, eine Tomate müsse rot sein» Aus Hinter den Hecken vom 24.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Ein junger Mann «worfelt»

Einen Garten zu pflegen ist an sich schon eine zeitintensive Sache, die Samengewinnung ist ein zusätzlicher Aufwand. Zuerst drescht Gabriel auf die Kefen ein, danach kommen feine Siebe und ein genaues Auge zum Einsatz. Ganz interessant ist die Trennmethode namens «Worfeln».

02:03 Video Die Samen von der Schale trennen Aus Hinter den Hecken vom 24.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Wer durch Gabriels Garten läuft, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf das Geschnatter der Laufenten aufmerksam. Sie helfen ihm, gefrässige Schnecken von seinen Pflanzen fernzuhalten. Allerdings sind sie selbst ganz schön gefrässig – nur unter strenger Beobachtung dürfen sie auslaufen. Ansonsten ist Gabriels Salat weg.

02:21 Video Helfende Füsse Aus Hinter den Hecken vom 24.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

Gabriels Garten ist kein Ziergarten, dennoch ist er auf seine eigene Art schön. Das primäre Ziel ist eben nicht die Ästhetik, sondern das Vermehren von alten Samen und Sorten.

Der formschöne Formholz-Garten

Ganz anders ist es bei Doris. Ihr Garten soll vor allem den Augen gefallen. Sie war knapp vierzig, als sie mit dem Gärtnern begann.

01:55 Video Doris' beeindruckender Garten Aus Hinter den Hecken vom 17.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Der Garten von Doris Bütler liegt in Weite SG, über dem Rheintal. In den 90er-Jahren legte das Ehepaar Bütler im steilen Gelände um ihr Haus einen Rosengarten an. Zehn Jahre später wurde der Hang terrassiert und der Garten neu angelegt – mit Solitärbäumen, Stauden und allerlei Gehölz.

04:27 Video Die Geschichte hinter dem Garten Aus Hinter den Hecken vom 17.03.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

Als gemeinsames Projekt gestartet, pflegt Doris den Garten nun alleine weiter, da ihr Mann verstorben ist. «Ich glaube, mein Mann wäre stolz, dass ich das so weitergezogen habe.»

01:47 Video «Mein Garten ist mein Leben» Aus Hinter den Hecken vom 17.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Ihr Garten gibt ihr neuen Schwung und bereitet trotz ihrer Bewegungseinschränkungen nach ihrer Brustkrebserkrankung viel Freude. Sie verspürt eine grosse Dankbarkeit. «Mein Garten ist mein Leben», sagt Doris sichtlich berührt.

Für alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner

Der Gärtner und Florist Alfred von Ah inspiriert jede Folge mit einer tollen neuen Idee. Sei es, wie man ein Bouquet verschönert oder einen tollen Übertopf bastelt.

Tipps und Tricks von Florist Alfred von Ah