SRF überträgt alle Wettkämpfe der Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide GR live auf SRF zwei sowie im Web-Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Auch am Radio verpasst das sportinteressierte Publikum keine Entscheidung. Insgesamt berichtet SRF knapp 20 Stunden über den Grossanlass. Ab dem 12. Februar wird im Bündner Ferienort um die WM-Medaillen gekämpft.