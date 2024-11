Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweiz ist in Schnee gehüllt und die aktuellen Winterbilder stünden jedem Winterferienprospekt gut an.



Passend zur winterlichen Stimmung haben wir den digitalen Schneepflug ausgepackt und eine Schneise ins SRF-Archiv gepflügt. Das Resultat: Ein Schnee-Dump mit spannenden Geschichten, nützlichen Tipps und Erklärungen rund ums Thema Schnee.

1. Trifft ein Panda auf einen Schneemann

Was entsteht, wenn ein Panda auf einen Schneemann trifft? Ein ziemlich unterhaltsames Video. Der Panda steigt auf den Kopf des Schneemanns, plumpst runter und stösst dann den eigenen Kopf an der herabfallenden Schneekugel an.

00:38 Video Panda trifft Schneemann Aus SRF News vom 22.12.2016. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Neu: SRF-Archiv auf TikTok Box aufklappen Box zuklappen Viele Videos und Audios aus dem SRF-Archiv wurden digitalisiert, um sie dem Publikum zugänglich zu machen. Auf YouTube und neu auch auf TikTok werden regelmässig besondere Highlights gepostet – von der ersten Schweizer Bierbrauerin bis zum HipHop-Style der 90er.

2. Als Waldbrände und Schneefall koexistierten

2020 kam es im US-Bundesstaat Colorado zu einem bemerkenswerten Temperatursturz. Während es am Sonntag noch 37 Grad warm war, fielen die Temperaturen am Dienstag unter den Gefrierpunkt. Während die Feuerwehr noch gegen die Waldbrände ankämpfte, begann es zu schneien. Eine willkommene Hilfe für die Feuerwehrleute vor Ort.

00:59 Video Waldbrände und Schneefall zur selben Zeit Aus SRF News vom 09.09.2020. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

3. Was tun, wenn Schnee an der Schneeschaufel klebt?

Schnee schaufeln ist an und für sich schon anstrengend. Noch anstrengender wird es, wenn der Schnee an der Schaufel kleben bleibt. Ein einfacher Hack schafft Abhilfe: Skiwachs auf die Schaufel schmieren. Am besten nimmt man Wachs, welches auch kalt eingesetzt werden kann.

00:33 Video Was tun, wenn Schnee an der Schneeschaufel klebt? Aus Trick 77 vom 30.11.2017. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

4. Schneefreie Sicht im Auto – Fehlanzeige

Ich weiss nicht, ob mir so wahnsinnig zum Lachen zumute wäre, wenn ich in derselben Situation stecken würde. Aber die Betroffenen im Video nehmen es mit Humor. Das Auto ist ziemlich stark eingeschneit, ein Eiskratzer wird vermutlich nicht genügen. Das Video stammt aus Obertauern, Österreich.

00:27 Video Schnee schluckt Auto Aus SRF News vom 14.01.2019. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

5. Wie ist es, unter Schneemassen begraben zu werden

Absolute Horrorvorstellung. Man geniesst den weichen Neuschnee in den Bergen und plötzlich rutschen die Schneemassen ab. Patrick Howald hat genau das er- und überlebt. «Man fühlt sich wie einbetoniert», sagt er im Interview. Seine Geschichte zeigt eindringlich auf, wie mächtig Schneemassen sind.

15:10 Video Lawinenunglück – so fühlt es sich an, unter den Schneemassen begraben zu werden Aus Impact vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 10 Sekunden.

6. Wie Schneeflocken entstehen

Für eine Schneeflocke braucht es Staubkörner und eine Wolke, die zwischen -5 und -20 Grad kalt ist. Die Wassermoleküle arrangieren sich dann entlang des Staubkorns und bilden eine Schneeflocke, die dann wächst und vom Himmel fällt.

02:08 Video Wie entsteht eine Schneeflocke? (Staffel 2, Folge 1) Aus SRF Kids News vom 14.01.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

7. Autofahren im Schnee 1972

Diese Archivperle aus dem Jahr 1972 zeigt spannende und zum Teil erstaunliche Tipps, wie man am Berg anfährt, falls man mal stecken bleiben sollte. Ich behaupte, die meisten Tipps sind auch heute noch nützlich.