Weihnachten ohne Sissi oder das Aschenbrödel? Unvorstellbar. Immer dasselbe schauen? Auch. Deshalb kommen neun unterhaltsame Familienfilme. Mit Klassikern und neueren Highlights.

1. Ein Junge namens Weihnacht

Der Junge Nikolas begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in den verschneiten Norden, um Hoffnung und Magie in eine Welt zurückzubringen. Dabei entdeckt er den wahren Ursprung des schönsten Festes des Jahres.

Auf Play SRF verfügbar bis zum 3.1.2026.

Film «Ein Junge namens Weihnacht» – Mit Maggie Smith Laufzeit 99 Minuten. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

2. Niggi Näggi – Der Samichlaus kommt in die Stadt

Diese Chläuse ziehen nicht durch verschneite Wälder, sondern durch Schweizer Städte. Der Kurzfilm ist eine liebevolle Hommage an eine Schweizer Tradition – und ein Plädoyer dafür, dass auch in der Grossstadt Platz für Magie ist.

Auf Play SRF verfügbar bis zum 6.6.2026.

CH:Filmszene Niggi Näggi – Der Samichlaus kommt in die Stadt Laufzeit 14 Minuten. Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

3. Hotel Sinestra

Die elfjährige Ava verbringt die Weihnachtstage mit ihren Eltern im Engadin – und wünscht sich die nervigen Erwachsenen weg. Und siehe da, am nächsten Morgen sind sie alle spurlos verschwunden. Endlich können die Kinder machen, was sie wollen. Schon bald wünscht sich Ava ihre Eltern und die sorglose Kindheit zurück.

Auf Play SRF verfügbar ab dem 4.12.2025 bis zum 13.12.2025.

4. Green Book – Eine besondere Freundschaft

Zugegeben, «Green Book» ist kein klassischer Weihnachtsfilm. Er ist etwa so viel Weihnachtsfilm, wie «Stirb langsam» oder «Kevin allein zu Haus» Weihnachtsfilme sind. Die Oscar-gekrönte und wahre Geschichte über die Freundschaft zweier ungleicher Männer ist so herzerwärmend, dass sie perfekt in die kalte Jahreszeit passt.

Auf Play SRF verfügbar ab dem 19.12.2025 bis zum 18.1.2026.

5. Sissi – die ganze Trilogie mit Romy Schneider

Selten schlug ein Weihnachtsfilm derart ein wie «Sissi». Die Trilogie erzählt die Liebesgeschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph von Österreich. Die 16-jährige Sissi begleitet ihre Mutter an die Geburtstagsfeier des jungen Kaisers. Prompt verliebt sich dieser in die Debütantin. Doch die strengen Hofregeln des Kaiserhauses bringen Sissi an ihre Grenzen.

Auf Play SRF verfügbar ab 22.12. / 23.12. / 24.12.

6. Der kleine Lord

Der achtjährige Cedric wächst bei seiner Mutter in New York in bescheidenen Verhältnissen auf. Eines Tages taucht ein Herr aus England auf. Es ist ein Abgesandter des Earls of Dorincourt, Cedrics Grossvater. Der Enkel aus Amerika soll nach England kommen, damit er als Nachfolger erzogen wird.

Verfügbar ab dem 24.12.2025 bis zum 3.1.2026.

7. Molly das Weihnachtsmonster

Jedes Monster im Monsterland kennt die Geschichte vom Weihnachtsmonster, doch niemand glaubt daran – ausser Molly Monster. Also macht sie sich mit ihrem Papa und Edison auf die Suche nach dem sagenumwobenen Weihnachtsmonster.

Verfügbar ab dem 24.12.2025 bis zum 31.12.2025

8. Dr viert König – Eine Weihnachtsgeschichte

Die weisen drei Könige kennen alle. Aber wie steht es um den vierten König, König Mazzel? Er und sein treues Kamel folgen ebenfalls dem Stern nach Betlehem. Doch wegen ihrer Hilfsbereitschaft kommen sie zu spät beim Stall und der Krippe an. Ein liebevoller Schweizer Zeichentrickfilm.

Verfügbar ab dem 24.12.2025 bis zum 4.2.2026.

9. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der deutsch-tschechische Märchenfilm von 1973 ist ein Klassiker im Weihnachtsprogramm. Drei magische Haselnüsse verhelfen dem Aschenbrödel zum Glück. Mithilfe der Zaubernüsse gewinnt sie das Herz des Prinzen. Doch die böse Stiefmutter und die gehässige Stiefschwester setzen alles daran, die Liebe zum Scheitern zu bringen.

Verfügbar ab dem 24.12.2025 bis zum 31.12.2025.