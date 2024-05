«SRF Hin und Weg» hat die Schweizerin Nicole Pavlin vor vier Jahren begleitet, wie sie mit ihrem Mann von Marokko nach Sansibar auswanderte und sich auf der afrikanischen Insel ein Hotel aufbaute. Mona Vetsch hat das Paar, das heute bereits über das Weiterziehen denkt, erneut besucht.

Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Vor 18 Jahren kommt die ehemalige Fernsehmoderatorin Nicole alleine nach Marokko. Sie nimmt mit 38 Jahren ihren Kindheitstraum in Angriff: ein kleines Hotel in Meeresnähe. Als blonde Frau mit Hund, die sich etwas alleine aufbaut, ist sie eher die Ausnahmeerscheinung und muss für ihren Traum kämpfen. Ein Jahr arbeitet sie mit viel Leidenschaft und Durchhaltewille an der kleinen Oase mitten in der Medina und eröffnet schliesslich ihr Hotel im traditionell marokkanischen Stil voller Stolz.

02:06 Video Nicole in ihrem ersten Hotel in Marokko Aus DOK – Hin und weg vom 26.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Als die Liebe an die Tür klopfte

Die Eröffnungsfeier ist ein grosser Erfolg – auch privat. Denn am Abend klopft der zuständige Polizeiinspektor Rachid Hirach-Idrissi an der Tür. Die beiden haben sich schon oft in ihrem Stammlokal gesehen. Doch an diesem Abend sprechen sie zum ersten Mal miteinander – die ganze Nacht. Beim Frühstück weiss Nicole: «Das ist mein Mann und ich seine Frau.»

03:30 Video Die Liebesgeschichte von Rachid und Nicole berührt Aus DOK – Hin und weg vom 26.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Ihre Beziehung als unverheiratetes Paar müssen sie zunächst geheim halten. Doch schon bald wird Nicole von Rachids Familie akzeptiert. Alle sind froh, dass der 38-jährige Junggeselle endlich eine Frau nach Hause bringt. Die Schweizerin wird von seiner Mutter wie eine Tochter geliebt und ihre Schwägerinnen werden zu Schwestern.

Alle sieben bis zehn Jahre wird entweder der Job, der Partner oder das Land gewechselt.

Sieben Jahre lebt das Paar gemeinsam in Essaouira. Das Hotel läuft gut und Rachid macht Karriere bei der Drogenfahndung. Doch Nicoles Zeit in Marokko ist abgelaufen. Sie braucht die Abwechslung und wehrt sich vehement dagegen, in einen Trott zu verfallen.

Sie liebt es, loszuziehen und die Welt neu zu entdecken. Ihr Credo lautet: «Alle sieben bis zehn Jahre wird entweder der Job, der Partner oder das Land gewechselt.» Daran hält sie sich strikt und hat das Rachid von Beginn an offen kommuniziert. Der Job bleibt, der Partner auch, also heisst es Aufbruch in ein neues Land.

Vom Inselparadies Sansibar nach «Bella Italia»

Der nächste Stopp in Nicoles Leben ist Sansibar bei Tansania. Gemeinsam mit Rachid baut sie sich auf der Insel ein paradiesisches Hotel direkt am Strand auf. Für Rachid waren die Umstellung sowie das Verlassen der Heimat und des Jobs anfangs schwer. Aus Liebe zu Nicole und zur gemeinsamen Tochter ist er mitgekommen. In Sansibar übernimmt er schliesslich die Rolle als Restaurantchef und findet so seine Aufgabe und damit auch sein Glück.

01:56 Video Vor vier Jahren zu Besuch in Sansibar Aus DOK – Hin und weg vom 26.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Heute ist die Familie seit sieben Jahren auf der afrikanischen Insel. Und Nicole hält wie ein Uhrwerk an ihren Prinzipien fest: In zwei Jahren ziehen sie weiter. Es geht nach Apulien in Italien. Auch dort wollen sie ein Hotel aufbauen, dieses Mal etwas kleiner, damit sie mehr Zeit füreinander haben.

01:39 Video Gemeinsam Zukunft trotz unterschiedlichen Vorstellungen Aus DOK – Hin und weg vom 26.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Für «SRF Hin und Weg – Das Wiedersehen» besucht Mona Vetsch die Familie in ihren Ferien in Marokko. Für Nicole ist ein Leben in Marokko keine Option mehr. Es wäre ein Rückschritt, an einen Ort zurückzukehren, wo sie schon lebte. Nur Weiterziehen reizt sie. Rachid fehlt seine Heimat – insbesondere jetzt, wo seine Mutter krank ist. Doch die Liebe zu seiner Frau ist stärker als das Heimweh: «Ich kann nicht ohne sie und sie nicht ohne mich. Wir funktionieren, gerade weil wir so verschieden sind.»

«Hin und Weg – Das Wiedersehen» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die zweite Folge des Wiedersehens-Specials wird am 3. Mai, 21.00 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt. Alle Folgen der schönsten Schweizer Liebesgeschichten aus aller Welt jetzt auf Play SRF.