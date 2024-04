Was ist stärker: die Liebe oder das Heimweh? Tobias Burch kommt aus der Schweiz, seine Ehefrau Jackie aus den USA. Die beiden verbindet die Leidenschaft fürs Fliegen, doch beim Wohnort sind sie sich auch nach jahrelanger Beziehung uneinig: Luzern mit den Alpen im Hintergrund oder Kalifornien mit der Landepiste vor der Haustür?

Kerosin im Blut

Ineinander verliebt haben sich Tobias und Jackies beim gemeinsamen Werken an Tobias selbstgebautem Kleinflugzeug. Ein «perfect Match». Wäre da nicht die Sache mit den zwei Kontinenten. Denn keiner der beiden schafft es, sich von seiner Heimat zu lösen.

Jackie versucht es trotzdem: Sie zieht nach Luzern, lebt in einer Wohnung mit Tobias und lernt Deutsch. Doch in der Schweiz fühlt sie sich eingeengt und als Bauingenieurin findet sie keinen Job. Das macht die Tage lang und einsam. Wo Tobias heimisch ist, kommt sie sich fremd vor. Sie vermisst die Freiheiten und Weiten der USA und es zieht sie zurück ins «Land der unbegrenzten Möglichkeiten».

«The American Dream» versus Alpenidylle

In Kalifornien fühlt sich Jackie wie ein Fisch im Wasser. Dort lebt sie wahrhaftig den «American Dream»: Sie wohnt in einem Haus mit eigenem Hangar für ihre Flieger, davor hat sie eine private Flugpiste und der Pferdestall gleich nebenan mit unendlichen Ausreitstrecken. Am Wochenende gehts mit dem Flieger Campen, inklusive Countrymusik am Lagerfeuer. Da ist es verständlich, dass die Mietwohnung in der Schweiz nicht mithalten kann.

Ist die Liebe stark genug?

Das müssen sich Tobias und Jackie immer wieder fragen. Bis jetzt lautete die Antwort immer: «Ja!» Gemeinsam haben sie viel durchgestanden, so auch Jackies Zungenkrebs, den sie vor zwei Jahren besiegte. «SRF bi de Lüt – Heimweh» begleitet das Paar nun bei der schwierigen Entscheidung, wie sie ihre Leben zusammenführen können. Es ist ein emotionales Hin und Her: Erst entscheidet sich Jackie, der Schweiz doch noch eine Chance zu geben, dann ist es Tobias, der sich für die USA entscheidet, schliesslich aber einen Rückzieher macht. Zu sehr hängt er an Job und Familie. «Mein Problem ist, dass ich es allen recht machen will», sagt Tobias.

Legende: Am Hochzeitstag sind alle Sorgen vergessen SRF

Die Auswanderung wird aufgeschoben, dafür wird Hochzeit gefeiert – in Amerika mit Schweizer Rüeblitorte. Auf dem Papier haben sie bereits vor drei Jahren geheiratet, doch wegen Covid kam nie ein Fest zustande. Jetzt gibt es endlich die grosse Party.

Jackie sagt: «Wenn mir jemand gesagt hätte, wie schwierig eine internationale Beziehung ist, dann wäre ich trotzdem mit Tobias zusammengekommen. Nichts hätte mich stoppen können.» Im Hochzeitskleid fliegen sie in den Sonnenuntergang. Zukunft ungewiss. Doch in der Luft sind sie glücklich, dort haben sie eine gemeinsame Heimat gefunden.

Von Atlanta in den Aargau und von Berlin nach Basel

In der vierteiligen Serie «SRF bi de Lüt – Heimweh» werden zwei weitere Auswanderer begleitet. Auch bei ihnen ist Heimweh das grosse Thema. Familie Forgoston lässt den «American Dream» hinter sich und kehrt nach zehn Jahren USA zurück nach Würenlingen. Für die beiden Teenager-Töchtern ist das eine grosse Umstellung. Leichter fällt es dem zehnjährigen Noah, er freut sich, dass er jetzt zu Fuss auf den Fussballplatz kann.

Auch Paul Seger ist zu Fuss unterwegs – auch wenn eher in amerikanischen Dimensionen: Der ehemalige Schweizer Botschafter in Deutschland wird bei seiner Wanderung mit seinem Hund von Berlin nach Basel begleitet. Schritt für Schritt nimmt er Abschied und geht in den wohlverdienten Ruhestand.