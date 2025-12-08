Bist du schon in die kreative Welt von «galaktische Weihnachten» eingetaucht? Dann bist du hier genau richtig. Nimm deine Farbstifte und los geht's. Lade hier die Ausmalbilder zum Hörspiel herunter und gib Stella und Co. einen Anstrich.

Legende: Je bunter desto besser! Farbe würde diesem Bild gut tun. Findest du nicht auch? Illustration: Anna Sandler / Sveriges Radio

Ein Auto, das fliegt? Ein Hund, der eigentlich ein Alien ist? Das klingt sehr kreativ. Genauso fantasievoll können deine Zeichnungen sein. Also los: Ausmalvorlagen ausdrucken, Stifte in die Hand und Farbe aufs Papier!

Ausmalbilder zum Herunterladen

Grüne Aliens? Pluto mit knall pinkem Fell? Oder blaues Essen? Lass deiner Kreativität freien Lauf und zeig uns dein Bild im «Treff»!