Adventskalender zum Ausmalen - Schnapp dir deine Farbstifte und spitz die Ohren!
Bist du schon in die kreative Welt von «galaktische Weihnachten» eingetaucht? Dann bist du hier genau richtig. Nimm deine Farbstifte und los geht's. Lade hier die Ausmalbilder zum Hörspiel herunter und gib Stella und Co. einen Anstrich.
08.12.2025, 14:40
Ein Auto, das fliegt? Ein Hund, der eigentlich ein Alien ist? Das klingt sehr kreativ. Genauso fantasievoll können deine Zeichnungen sein. Also los: Ausmalvorlagen ausdrucken, Stifte in die Hand und Farbe aufs Papier!