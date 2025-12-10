 Zum Inhalt springen

Klein, grün und grosse Augen? Oder violett mit zwei Köpfen? Bastle deinen eigenen Alien und gewinne ein SRF Kids Überraschungs-Paket.

10.12.2025, 09:47

Ein buntes Bild mit Stella und Lukas wo es Aliens im Hintergrund hat.
Legende: Illustration: Anna Sandler / Sveriges Radio

Du bist gefragt!

Hast du unseren Hörspiel-Adventskalender schon gehört? Wenn ja, dannn weisst du: In der Galaxie wimmelt es nur so von Aliens, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaza Kah hat zwei grosse violette Köpfe und ist der General der Weltraumwächter. Zorgo ist pink grün und der Anführer der Kosmospiraten, und Hubi ist türkisfarbig und trägt einen Cowboyhut mit Regenmantel.

Jetzt bist du gefragt! Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen: Bastle deinen eigenen Alien und schick uns ein Foto oder Video davon bis zum 11. Januar 2026.

Alle Zeichnungen und Videos zeigen wir auf srfkids.ch. Und: Unter allen Aliens verlosen wir ein SRF Kids Alien-Überraschungs-Päckli. Mit etwas Glück liest du von uns... Wir freuen uns auf dein Kunstwerk!

«Galaktische Weihnachten!»

Box aufklappen Box zuklappen

Vom 1. bis am 24. Dezember 2025 hörst du jeden Tag eine neue Folge des galaktischen Abenteuers. Im Podcast «SRF Kids Hörspiele», auf srfkids.ch und täglich um 19.10 Uhr auf Radio SRF 1.

