Du bist gefragt!

Hast du unseren Hörspiel-Adventskalender schon gehört? Wenn ja, dannn weisst du: In der Galaxie wimmelt es nur so von Aliens, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaza Kah hat zwei grosse violette Köpfe und ist der General der Weltraumwächter. Zorgo ist pink grün und der Anführer der Kosmospiraten, und Hubi ist türkisfarbig und trägt einen Cowboyhut mit Regenmantel.

Jetzt bist du gefragt! Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen: Bastle deinen eigenen Alien und schick uns ein Foto oder Video davon bis zum 11. Januar 2026.



Alle Zeichnungen und Videos zeigen wir auf srfkids.ch. Und: Unter allen Aliens verlosen wir ein SRF Kids Alien-Überraschungs-Päckli. Mit etwas Glück liest du von uns... Wir freuen uns auf dein Kunstwerk!