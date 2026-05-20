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Aktion «Schlummerland» 2026 Zeig uns deine Muns

Im «Schlummerland» helfen dir die Fantasiewesen Muns beim Einschlafen. Aber wie stellst du dir Flick und Fanian in deinem Kopf vor? Schick uns deine Zeichnung und mit etwas Glück bekommst du deinen ganz eigenen Muns als Plüschtier.

20.05.2026, 09:29

Vielleicht hat dein Flick ein flauschiges Fell wie eine Wolke und leuchtet im Dunkeln? Hat deine Fanian vielleicht lange Ohren, die in allen Farben des Regenbogen schimmert? Oder sehen die Muns ganz anders aus? Klein oder gross, rund oder zottelig?

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  • Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF Kis.
    Mehrere Muns Stofftiere
  • Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF Kids.
    Muns Stofftier
  • Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF Kis.
    Dania Sulzer umgeben von Muns Stofftieren
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Dank Flick und Fanian – den beiden Muns – schläfst du beim Hören des Podcasts «Schlummerland» viel einfacher ein. Bis heute gibt es keine offiziellen Bilder der beiden Fabelwesen. Darum wollen wir von dir wissen: Wie sehen sie in deinem Kopf aus?

Du bist gefragt! Schnapp dir die Stifte und ein Blatt Papier und zeichne los. Danach schickst du uns deine Zeichnung. Aus allen Zeichnungen losen wir fünf zufällig aus. Mit diesen passiert etwas ganz Besonderes: Aus den gezeichneten Muns werden echte Plütschtiere. Mit etwas Glück bekommst du also dein ganz eigenes Kuscheltier, das ausser dir sonst niemand hat.

Schick uns deine Zeichnung bis zum 21. Juni 2026, 24:00 hier:

Natürlich kannst du uns deine Zeichnung auch per Post schicken:

Schweizer Radio und Fernsehen
SRF Kids – Schlummerland
Fernsehstrasse 1-4
8052 Zürich

Wir freuen uns auf deine Muns!

Podcast Schlummerland – Gutenachtgeschichten für Kinder

Schlummerland ist ein Hörspiel zum Einschlafen für Kinder, aber auch Erwachsene mit Fantasie. Beruhigende Geschichten kombiniert mit sanften Klängen und kleinen Achtsamkeits- und Atemübungen begleiten dich in den Schlaf und hinterlassen ein Gefühl von Geborgenheit und Entspannung. Jeden letzten Donnerstag im Monat wartet eine neue Folge auf dich. Gute Nacht!
Weitere Audios und Podcasts

Hast du gewusst? Wir fordern jedes Jahr Kinder dazu auf, ihre Muns für uns zu zeichen. In den letzten Jahren haben wir schon ganz viele wunderbare Zeichnungen bekommen. Hier siehst du die niedlichen Muns Stofftiere, die es bereits gibt:

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