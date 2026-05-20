Im «Schlummerland» helfen dir die Fantasiewesen Muns beim Einschlafen. Aber wie stellst du dir Flick und Fanian in deinem Kopf vor? Schick uns deine Zeichnung und mit etwas Glück bekommst du deinen ganz eigenen Muns als Plüschtier.

Vielleicht hat dein Flick ein flauschiges Fell wie eine Wolke und leuchtet im Dunkeln? Hat deine Fanian vielleicht lange Ohren, die in allen Farben des Regenbogen schimmert? Oder sehen die Muns ganz anders aus? Klein oder gross, rund oder zottelig?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF Kis. 1 / 3 Legende: SRF Kis

Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: SRF Kids

Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF Kis. 3 / 3 Legende: SRF Kis Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dank Flick und Fanian – den beiden Muns – schläfst du beim Hören des Podcasts «Schlummerland» viel einfacher ein. Bis heute gibt es keine offiziellen Bilder der beiden Fabelwesen. Darum wollen wir von dir wissen: Wie sehen sie in deinem Kopf aus?



Du bist gefragt! Schnapp dir die Stifte und ein Blatt Papier und zeichne los. Danach schickst du uns deine Zeichnung. Aus allen Zeichnungen losen wir fünf zufällig aus. Mit diesen passiert etwas ganz Besonderes: Aus den gezeichneten Muns werden echte Plütschtiere. Mit etwas Glück bekommst du also dein ganz eigenes Kuscheltier, das ausser dir sonst niemand hat.

Schick uns deine Zeichnung bis zum 21. Juni 2026, 24:00 hier:

Natürlich kannst du uns deine Zeichnung auch per Post schicken:

Schweizer Radio und Fernsehen

SRF Kids – Schlummerland

Fernsehstrasse 1-4

8052 Zürich

Wir freuen uns auf deine Muns!

Hast du gewusst? Wir fordern jedes Jahr Kinder dazu auf, ihre Muns für uns zu zeichen. In den letzten Jahren haben wir schon ganz viele wunderbare Zeichnungen bekommen. Hier siehst du die niedlichen Muns Stofftiere, die es bereits gibt: