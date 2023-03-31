Für viele Kinder ist es mittlerweile ein festes Ritual abends: Sie legen sich ins Bett und sind dank des Einschlafpodcasts «Schlummerland» schon bald am Träumen. Wer erfindet eigentlich die Geschichten rund um die Fabelwesen Fanian, Flick und Co.?
Bild 1 von 2. «Mir sind Fanian und Flick richtig ans Herz gewachsen». Dania bei der Aufnahme im Tonstudio von SRF. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 2 von 2. Was braucht es, damit Kinder gut einschlafen können? Dania hat das «Schlummerland» erfunden. Bildquelle: SRF Kids.
Vielleicht hast du ihre Stimme schon gehört. Die Person, die die Geschichten erzählt, ist gleichzeitig deren Erfinderin: Dania Sulzer aus dem SRF Kids-Team. Mittlerweile hat Dania schon über 50 «Schlummerland»-Geschichten für dich geschrieben und aufgenommen.
Dania, wie bist du auf die Idee für «Schlummerland» gekommen?
Dania: Ich habe schon als Kind sehr gerne Geschichten zum Einschlafen gehört. Immer wieder schlich ich mich heimlich an den Kassettenrecorder und habe dort meine Lieblingskassette eingelegt.
Gab es noch andere Inspirationen für «Schlummerland»?
Dania: In meinem Freundeskreis geht es immer wieder um Kinder und ihre Einschlafschwierigkeiten. Denn Kinder sind manchmal abends etwas aufgedreht und kommen nur schwer zur Ruhe. Das kennst du vielleicht auch? Ich habe mich gefragt: Was braucht es denn, damit Kinder herunterfahren und gut einschlafen können? So kam ich darauf, einen Einschlafpodcast für Kinder zu kreieren.
Was gefällt dir selber besonders an «Schlummerland»?
Dania: Mir sind die Munsfiguren wie Fanian oder Flick richtig ans Herz gewachsen. Ich habe die Figuren sehr klar vor Augen. Dank der vielen Zeichnungen, die uns Kinder schicken, kann ich mir die Figuren noch besser vorstellen. Doch wie die Muns aussehen, kann jedes Kind selbst für sich in seiner eigenen Fantasie entscheiden. So entsteht in jedem Kopf etwas ganz Besonderes.
Du kennst das «Schlummerland» noch nicht? Hör hier rein und abonnier den Podcast:
Schlummerland ist ein Hörspiel zum Einschlafen für Kinder, aber auch Erwachsene mit Fantasie. Beruhigende Geschichten kombiniert mit sanften Klängen und kleinen Achtsamkeits- und Atemübungen begleiten dich in den Schlaf und hinterlassen ein Gefühl von Geborgenheit und Entspannung. Jeden letzten Donnerstag im Monat wartet eine neue Folge auf dich. Gute Nacht!