Ob die beiden Fabelwesen Flick und Fanian oder ein anderer «Muns» aus den Gutenachtgeschichten – in den letzten Jahren durften Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Vorstellungen der Figuren auf ein Blatt Papier bringen. Aus allen Einsendungen losen wir jedes Jahr fünf Zeichnungen zufällig aus. Und dann geschieht etwas fast Magisches: Das Wesen aus der Zeichnung erhält einen Körper in Form eines Stofftieres.
Wir haben so viele tolle Zeichnungen bekommen, herzlichen Dank an alle «Schlummerland»-Künstler:innen! ❤️ Wir staunen, wie viel Mühe ihr euch gegeben habt.
Das sind die Plüsch-«Muns» 2025
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Bild 1 von 11. Aleas farbenfrohe Fanian. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 2 von 11. Alea aus Beckenried. Bildquelle: zVg.
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Bild 3 von 11. Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 4 von 11. Henri aus Horgen. Bildquelle: zVg.
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Bild 5 von 11. Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 6 von 11. Saba Neris (8) aus Kriens. Bildquelle: zVg.
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Bild 7 von 11. Nicolas hat eine neue Form gewählt. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 8 von 11. Nicolas aus Winterthur. Bildquelle: zVg.
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Bild 9 von 11. Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 10 von 11. Aurel aus Münchenbuchsee. Bildquelle: zVg.
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Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids.
Das sind die Plüsch-«Muns» 2023
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Bild 1 von 11. Alexas «Muns» hat ein schön buntes Gesicht. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 2 von 11. Alexa aus Bern . Bildquelle: zVg.
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Bild 3 von 11. Lustig-gesprenkelt in der Latzhose – so zeigt sich Emilies «Muns»,. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 4 von 11. Emilie aus Fraubrunnen. Bildquelle: zVg.
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Bild 5 von 11. Jedes Körperteil eine andere Farbe – das ist Lians «Muns». Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 6 von 11. Lian aus Winterthur. Bildquelle: zVg.
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Bild 7 von 11. Linas Fanian sieht ein bisschen aus wie ein Bär. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 8 von 11. Lina aus Einsiedeln. Bildquelle: zVg.
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Bild 9 von 11. Rons «Muns» hat ganz viele Striche, sogar bei den Augen. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 10 von 11. Rron (10) aus Emmen. Bildquelle: zVg.
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Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids.
Das sind die Plüsch-«Muns» 2022
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Bild 1 von 11. Chloës «Muns» hat Feuer-Farben. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 2 von 11. Chloë aus Murten. Bildquelle: zVg.
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Bild 3 von 11. Ganz braun mit einer Mähne – das ist Emilia Sofias «Muns». Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 4 von 11. Emilia Sofia aus Basel. Bildquelle: zVg.
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Bild 5 von 11. Fridas «Muns» hat ein ganz besonderes Muster. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 6 von 11. Frida aus Bern. Bildquelle: zVg.
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Bild 7 von 11. Hell- und dunkelgründ mit gaaanz langem Armen – so zeigt sich Miros «Muns». Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 8 von 11. Miro aus Beromünster. Bildquelle: zVg.
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Bild 9 von 11. Serainas «Muns» hat eine süsse Zipfelmütze. Bildquelle: SRF Kids.
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Bild 10 von 11. Seraina aus Buchrain. Bildquelle: zVg.
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Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids.
Jedes Kind hat eine eigene Vorstellung von den Muns: Grün oder blau oder regenbogenfarbig. Sie haben Rüssel, kleine Ohren oder ein farbiges Fell. Und das schönste: Alle Muns sehen anders aus!
Lass dich weiterhin von Fanian und Flick im «Schlummerland» beim Einschlafen begleiten. Wir wünschen dir schöne Träume! ✨
Schlummerland ist ein Hörspiel zum Einschlafen für Kinder, aber auch Erwachsene mit Fantasie. Beruhigende Geschichten kombiniert mit sanften Klängen und kleinen Achtsamkeits- und Atemübungen begleiten dich in den Schlaf und hinterlassen ein Gefühl von Geborgenheit und Entspannung. Jeden letzten Donnerstag im Monat wartet eine neue Folge auf dich. Gute Nacht!