Im «Schlummerland» erleben Fanian und Flick verschiedene Abenteuer. Zu diesen beruhigenden Geschichten schlafen viele Kinder gerne ein. Das Tolle: Die Muns Fanian und Flick sehen in jedem Kopf anders aus.

So toll sehen eure «Muns» in echt aus

Ob die beiden Fabelwesen Flick und Fanian oder ein anderer «Muns» aus den Gutenachtgeschichten – in den letzten Jahren durften Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Vorstellungen der Figuren auf ein Blatt Papier bringen. Aus allen Einsendungen losen wir jedes Jahr fünf Zeichnungen zufällig aus. Und dann geschieht etwas fast Magisches: Das Wesen aus der Zeichnung erhält einen Körper in Form eines Stofftieres.

Wir haben so viele tolle Zeichnungen bekommen, herzlichen Dank an alle «Schlummerland»-Künstler:innen! ❤️ Wir staunen, wie viel Mühe ihr euch gegeben habt.

Das sind die Plüsch-«Muns» 2025

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Aleas farbenfrohe Fanian. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 11 Legende: Aleas farbenfrohe Fanian. SRF Kids

Bild 2 von 11. Alea aus Beckenried. Bildquelle: zVg. 2 / 11 Legende: Alea aus Beckenried zVg

Bild 3 von 11. Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 11 Legende: Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. SRF Kids

Bild 4 von 11. Henri aus Horgen. Bildquelle: zVg. 4 / 11 Legende: Henri aus Horgen zVg

Bild 5 von 11. Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 11 Legende: Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. SRF Kids

Bild 6 von 11. Saba Neris (8) aus Kriens. Bildquelle: zVg. 6 / 11 Legende: Saba Neris (8) aus Kriens zVg

Bild 7 von 11. Nicolas hat eine neue Form gewählt. Bildquelle: SRF Kids. 7 / 11 Legende: Nicolas hat eine neue Form gewählt. SRF Kids

Bild 8 von 11. Nicolas aus Winterthur. Bildquelle: zVg. 8 / 11 Legende: Nicolas aus Winterthur zVg

Bild 9 von 11. Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». Bildquelle: SRF Kids. 9 / 11 Legende: Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». SRF Kids

Bild 10 von 11. Aurel aus Münchenbuchsee. Bildquelle: zVg. 10 / 11 Legende: Aurel aus Münchenbuchsee zVg

Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids. 11 / 11 Legende: Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das sind die Plüsch-«Muns» 2023

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Alexas «Muns» hat ein schön buntes Gesicht. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 11 Legende: Alexas «Muns» hat ein schön buntes Gesicht. SRF Kids

Bild 2 von 11. Alexa aus Bern . Bildquelle: zVg. 2 / 11 Legende: Alexa aus Bern zVg

Bild 3 von 11. Lustig-gesprenkelt in der Latzhose – so zeigt sich Emilies «Muns»,. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 11 Legende: Lustig-gesprenkelt in der Latzhose – so zeigt sich Emilies «Muns», SRF Kids

Bild 4 von 11. Emilie aus Fraubrunnen. Bildquelle: zVg. 4 / 11 Legende: Emilie aus Fraubrunnen zVg

Bild 5 von 11. Jedes Körperteil eine andere Farbe – das ist Lians «Muns». Bildquelle: SRF Kids. 5 / 11 Legende: Jedes Körperteil eine andere Farbe – das ist Lians «Muns». SRF Kids

Bild 6 von 11. Lian aus Winterthur. Bildquelle: zVg. 6 / 11 Legende: Lian aus Winterthur zVg

Bild 7 von 11. Linas Fanian sieht ein bisschen aus wie ein Bär. Bildquelle: SRF Kids. 7 / 11 Legende: Linas Fanian sieht ein bisschen aus wie ein Bär. SRF Kids

Bild 8 von 11. Lina aus Einsiedeln. Bildquelle: zVg. 8 / 11 Legende: Lina aus Einsiedeln zVg

Bild 9 von 11. Rons «Muns» hat ganz viele Striche, sogar bei den Augen. Bildquelle: SRF Kids. 9 / 11 Legende: Rons «Muns» hat ganz viele Striche, sogar bei den Augen. SRF Kids

Bild 10 von 11. Rron (10) aus Emmen. Bildquelle: zVg. 10 / 11 Legende: Rron (10) aus Emmen zVg

Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids. 11 / 11 Legende: Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das sind die Plüsch-«Muns» 2022

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Chloës «Muns» hat Feuer-Farben. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 11 Legende: Chloës «Muns» hat Feuer-Farben. SRF Kids

Bild 2 von 11. Chloë aus Murten. Bildquelle: zVg. 2 / 11 Legende: Chloë aus Murten zVg

Bild 3 von 11. Ganz braun mit einer Mähne – das ist Emilia Sofias «Muns». Bildquelle: SRF Kids. 3 / 11 Legende: Ganz braun mit einer Mähne – das ist Emilia Sofias «Muns» SRF Kids

Bild 4 von 11. Emilia Sofia aus Basel. Bildquelle: zVg. 4 / 11 Legende: Emilia Sofia aus Basel zVg

Bild 5 von 11. Fridas «Muns» hat ein ganz besonderes Muster. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 11 Legende: Fridas «Muns» hat ein ganz besonderes Muster. SRF Kids

Bild 6 von 11. Frida aus Bern. Bildquelle: zVg. 6 / 11 Legende: Frida aus Bern zVg

Bild 7 von 11. Hell- und dunkelgründ mit gaaanz langem Armen – so zeigt sich Miros «Muns». Bildquelle: SRF Kids. 7 / 11 Legende: Hell- und dunkelgründ mit gaaanz langem Armen – so zeigt sich Miros «Muns». SRF Kids

Bild 8 von 11. Miro aus Beromünster. Bildquelle: zVg. 8 / 11 Legende: Miro aus Beromünster zVg

Bild 9 von 11. Serainas «Muns» hat eine süsse Zipfelmütze. Bildquelle: SRF Kids. 9 / 11 Legende: Serainas «Muns» hat eine süsse Zipfelmütze. SRF Kids

Bild 10 von 11. Seraina aus Buchrain. Bildquelle: zVg. 10 / 11 Legende: Seraina aus Buchrain zVg

Bild 11 von 11. Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! Bildquelle: SRF Kids. 11 / 11 Legende: Hier siehst du nochmals alle Plüsch-«Muns» zusammen! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Jedes Kind hat eine eigene Vorstellung von den Muns: Grün oder blau oder regenbogenfarbig. Sie haben Rüssel, kleine Ohren oder ein farbiges Fell. Und das schönste: Alle Muns sehen anders aus!

Lass dich weiterhin von Fanian und Flick im «Schlummerland» beim Einschlafen begleiten. Wir wünschen dir schöne Träume! ✨