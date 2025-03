Legende: Als Bundeshaus wird der Sitz von Regierung und Parlament der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der Bundesstadt Bern bezeichnet. Parlamentsdienste 3003 Bern

Das «Bundeshaus», umgangssprachlich für Parlamentsgebäude, ist das Gebäude in Bern, in dem unsere Schweizer Politiker und Politikerinnen arbeiten. Darin halten sie Sitzungen ab und wählen neue Politiker. Gemäss Parlamentsdienst wurde es zu 95 Prozent aus Schweizer Materialien gebaut und am 1. April 1902 als das «Bundeshaus» eingeweiht. Am 18. Mai 2019 bietet das Parlament einen «Tag der offenen Tür» speziell für Kinder an.

Unser Rundgang durchs Bundeshaus