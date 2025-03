Einfach erklärt Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?

Am helllichten Tag herrscht plötzlich Dunkelheit: Eine Sonnenfinsternis ist immer ein faszinierendes Ereignis – in der Schweiz findet die nächste partielle Finsternis am 29. März statt. Warum passiert das?

Was ist eine Sonnenfinsternis? Während die Erde die Sonne umkreist, umkreist gleichzeitig der Mond die Erde. Wenn Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen, kommt es zu einer sogenannten Sonnenfinsternis. Der Mond steht dabei zwischen Sonne und Erde. Er wird von der Sonne angestrahlt und wirft seinen Schatten auf die Erde, beziehungsweise auf Teile der Erde. Denn er ist kleiner als die Erde. Und an genau diesen Orten sieht es dann aus, als wäre die Sonne verdunkelt, oder eben finster.

Legende: Überall auf der Welt begeistert die Sonnenfinsternis die Menschen. Hier eine Aufnahme aus Allahabad/Indien. Dort gab es 2009 eine Sonnenfinsternis. AP/ Rajesh Kumar Singh

Was passiert bei einer Sonnenfinsternis auf der Erde? Das Licht verdunkelt sich, die Temperatur sinkt. Der Tag wird sozusagen zur Nacht. Die Tiere reagieren darauf und wechseln teilweise in den «Nachtmodus». Beispielsweise hören Vögel auf zu zwitschern. Studien in Zoos haben gezeigt, dass Tiere wie zum Beispiel Giraffen auch mit Unruhe und Nervosität reagieren können.

Was ist eine totale Sonnenfinsternis? Man unterscheidet zwischen totaler und partieller Sonnenfinsternis. Bei einer totalen Sonnenfinsternis deckt der Mond für eine Weile die ganze Sonne ab (von bestimmtem Orten aus gesehen). Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne.

Legende: Wenn die Welt komplett verdunkelt: Aufnahme einer totalen Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 in Carbondale, Illinois, USA. Reuters/ Evelyn Hockstein

Wie oft gibt es eine Sonnenfinsternis? Der Mond umkreist zwar die Erde etwa einmal im Monat. Trotzdem gibt es nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis. Dies, weil die Umlaufbahn des Mondes im Vergleich zur Umlaufbahn der Erde leicht geneigt ist. Der Mond verfehlt die exakte Linie zwischen Erde und Sonne meistens. Er zieht von der Erde aus gesehen meist über oder unter der Sonne vorbei. Weltweit gibt es jährlich etwa zwei bis drei Sonnenfinsternissen, immer an unterschiedlichen Orten.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in der Schweiz? In der Schweiz gibt es im Jahr 2026 wieder eine partielle Sonnenfinsternis. Dann wird ein ziemlich grosser Teil der Sonne ein paar Minuten verdeckt sein. Eine totale Sonnenfinsternis wird in der Schweiz erst 2081 zu sehen sein. Wer sich nicht so lange gedulden mag und die Ferien noch nicht verplant hat: Am 12. August 2026 wird die nächste totale Sonnenfinsternis erwartet – in nördlichen Ländern wie Island oder Grönland wird sie gut sichtbar sein.