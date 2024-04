An Ihrem Wohnort kommt es rein statistisch nur alle 375 Jahre zur totalen Sonnenfinsternis. Dabei verdeckt der Mond die Sonne komplett – nur ihr Strahlenkranz, die sogenannte Sonnenkorona, thront am Himmel.

Läge die Mondumlaufbahn um die Erde in der gleichen Ebene wie die Erdumlaufbahn um die Sonne, käme es jeden Monat zur totalen Sonnenfinsternis. Nämlich dann, wenn sich Mond zwischen Sonne und Erde schiebt – also bei Neumond. Da die beiden Bahnebenen aber um etwa fünf Grad zueinander geneigt sind, zieht der Mond – von der Erde aus gesehen – meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei.

Ebenen und Umlaufbahnen veranschaulicht Box aufklappen Box zuklappen Stellen Sie sich vor, Erde und Sonne liegen auf einer Tischfläche. Die Erde kreist um die Sonne und bleibt dabei stets auf der Tischfläche liegen. Nun nehmen wir den Mond dazu: Er kreist um die Erde. Dabei gerät er bei jedem Umlauf zwischen Sonne und Erde. Nun befindet sich der Mond aber mal über – mal unter der Tischfläche. Für eine totale Sonnenfinsternis muss sich jedoch auch der Mond genau auf Höhe der Tischfläche befinden. Denn zum astronomischen Spektakel kommt es nur, wenn sich der Mond genau auf Tischhöhe zwischen Sonne und Erde schiebt. Oder anders gesagt: Für die totale Sonnenfinsternis müssen die drei Himmelskörper exakt in einer Reihe stehen.

Im Mittel kommt es zu zwei solchen Finsternissen pro Jahr. Nur kriegen wir sie nicht zu sehen.

Zur rechten Zeit – am falschen Ort

Am 8.4.2024 ist es so weit: Sonne, Mond und Erde stehen in einer Reihe. Nur bedeckt der Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, lediglich einen kleinen Teil der Erdoberfläche. Nur in diesem sogenannten Kernschatten ist die Sonnenfinsternis total. So kommen heute Teile Nordamerikas in den Genuss des Spektakels, während wir uns in der Schweiz noch bis 2081 gedulden müssen.