So ist Jung (und Alt) an Pfingsten unterhalten

Schon wieder frei! Kaum ist die Auffahrtsbrücke vorbei, stehen die Pfingsttage vor der Tür. Ob Regen oder Sonnenschein: Ein bisschen Unterhaltung darf sein. Zumindest freut es die Kinder, wenn sie etwas mehr Bildschirm- und Geschichtenzeit geniessen dürfen als üblich. Dafür gibt es hier ein paar Vorschläge.

Actionreiche Gameshow: «SRF Kids – Next Level»

Bereits zum vierten Mal treffen sich drei Klassen in einem Schulhaus und bestreiten verschiedene Challenges wie zum Beispiel ein Slalom-Rennen mit einer Kickboard-Schlange oder einen Schwing-Hoselupf der anderen Art... Spannung pur im Schulhaus Hofwies in Appenzell! Ob St.Gallen, Herisau oder Gastgeberin Appenzell das Rennen macht?

Alle neuen Folgen sind online auf srfkids.ch oder Play SRF verfügbar. Am TV werden täglich über die Auffahrtstage zwei Folgen auf SRF 1 ausgestrahlt (empfohlen ab 7 Jahren).

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 07.Juni 2025, ab 11:44 Uhr auf SRF 1, alle Folgen am Stück Pfingstmontag, 09. Juni 2025, ab 8 Uhr auf SRF zwei, alle Folgen am Stück

Abenteuer und Fantasie: «Drachenzähmen leicht gemacht»

«Drachenzähmen leicht gemacht» (Originaltitel: «How to train a dragon») ist ein US-amerikanischer Animationsfilm aus dem Jahr 2010. Handlung: Die Wikinger kämpfen seit Jahrhunderten gegen die Drachen, die ihnen mit ihren Angriffen das Leben schwer machen.

Legende: Bildszene aus «Drachenzähmen leicht gemacht» Dreamworks/Paramount

Als der junge Hicks Freundschaft mit einem der Reptilien schliesst, steht er vor einer Herausforderung: Wie überzeugt er seine Angehörigen von der wahren, sanften Natur der Drachen?

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei zeigt den Film am Pfingstmontag, 9.6.2025, um 17:40 Uhr. Empfohlen ist dieser Film ab 7 Jahren.

Nostalgie und Geschichte: «Heidi»

Diese Geschichte gehört mittlerweile zum Schweizer Kulturgut: Mitte des 19. Jahrhunderts wird Heidi von der Alp ihres geliebten Grossvaters zu einer vornehmen Familie nach Frankfurt gebracht.

Legende: Filmszene von «Heidi» SRF/Zodiac Pictures

Die Tochter des Hauses – ein Mädchen mit Behinderung – wünscht sich eine Spielkameradin. Aus den unterschiedlichen Mädchen werden Freundinnen. Doch Heidi hat Heimweh nach den Bergen.

Der Film aus dem Jahr 2015 gewann im Jahr darauf den Deutschen Filmpreis in der Kategorie bester Kinderfilm.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF 1 zeigt den Film am Pfingstsonntag, 8.6.2025, um 20.06 Uhr. Der Film ist empfohlen ab 7 Jahren.

Das Dream-Team zum Hören: «Team F.L.S»

Wenn der Bildschirm mal zur Seite soll: Das neueste Abenteuer von Fabi, Luiz und Sandy Handy schafft zumindest für eine Stunde Abhilfe. In der zehnten Folge Team F.L.S. wird Sandy Handy vermisst. Ob ein KI-Spezialist etwas mit dem Verschwinden des Teammitglieds zu tun hat?

Legende: 2025 erschien die Jubiläumsfolge vom Hörspiel Team F.L.S. SRF

Oder war es doch die nette Professorin Taina Hautamäki? Fabi, Luiz und Cloudy Charly ermitteln mit zunehmender Verzweiflung. Werden sie Sandy Handy finden oder wird es in Zukunft heissen: ein Fall für das «Team F.L.C.»?

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Folgen von «Team F.L.S.» sind online auf SRF verfügbar. Die Geschichten sind auf Schweizerdeutsch erzählt und empfohlen ab 8 Jahren.

Sanftes Duo zum Einschlafen: «Schlummerland»

Mit dem Einschlafen ist das so eine Sache an Feiertagen. Der Rhythmus gerät schnell durcheinander. In der neuesten Folge vom Einschlafpodcast «Schlummerland» erkunden die Fantasiefiguren Flick und Fanian – sogenannte «Muns» – eine Tropfsteinhöhle.

Legende: Ein Hörspiel zum Einschlafen: «Schlummerland» SRF

Dort lernen sie Snugy kennen, der dem Volk der Steyntropfs angehört. Er zeigt ihnen die Höhle und einen Platz, wo sie sich in der kühlen Grotte ausruhen können.