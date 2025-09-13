In Lenzburg steht eines der bekanntesten Schlösser der Schweiz. Auch bekannt – gerade unter jüngeren Besucherinnen und Besuchern – ist der Schlossdrache «Fauchi». Auf den Spuren des sagenumwobenen Wesens.

Was hat es mit dem Schlossdrachen «Fauchi» auf sich?

Vor nun schon 1000 Jahren begann ein Ostschweizer Adelsgeschlecht, das Schloss Lenzburg zu erbauen. Seither lebten Adlige, Ritter, Landvögte und später auch reiche Familien in dem Schloss. Es ist eine der ältesten Höhenburgen der Schweiz.

Legende: Gut zu sehen von Fern von Nah: das Schloss Lenzburg. SRF

«Besonders an diesem Schloss ist, dass es noch so gut erhalten ist», sagt Lea Schieback, Kuratorin des Museums Aargau. Sie gibt der Schulklasse, die im Rahmen des SRF Medien-Workshops das Schloss besucht, Auskunft über das Schloss. «Wir wissen ganz viel über die Bewohner dieses Hauses. Das kommt nicht häufig vor.»

Legende: Lea Schieback ist Kuratorin und kennt sich mit der Legende rund um «Fauchi» aus. SRF

Zusätzliche Berühmtheit erlangte das Schloss Lenzburg durch «Fauchi», den Schlossdrachen. «Das ist eine alte Legende. Es soll mal ein grosser, böser Drache hier gelebt haben», erklärt Schieback. Zwei Ritter namens Guntram und Waltram haben den Drachen laut Sage vor vielen Jahren auf Bitte der Bevölkerung besiegt. Als Dank hätten die Bauern in der Nähe den Hügel an die beiden Ritter übergeben, damit die beiden dort ein Schloss bauen könnten.

Wie sich herausgestellt hat, war der Drache ein Weibchen. Dieses hat noch ein Ei gelegt, bevor es gestorben ist. Und aus diesem Ei ist dann einige Jahre später «Fauchi» geschlüpft. Dieser lebt nun im Verlies des Schlosses und faucht vor sich hin.

Legende: Sogar die Eierschale ist noch erhalten im Schlossverlies... SRF

Was sagen die Kinder zum Drachen? «Als kleines Kind hatte ich immer Angst vor ‹Fauchi›. Ich musste immer mit meiner Mama in das Schloss rein», sagt ein Junge. Zwei Mädchen behaupten: «Der ist nicht echt. Aber cool animiert!»

«Fauchi» im Schloss Lenzburg Box aufklappen Box zuklappen Die Legende rundum «Fauchi» in allen Ehren: Der Drache im Schloss ist aus Draht und nicht aus Fleisch und Blut. Er wohnt seit 1991 im Schloss und wurde ein paar Jahre später das erste Mal revidiert. Jedes Jahr im März bekommt er einen «Gesundheitscheck». Er faucht und leuchtet in verschiedenen Farben auf. Er ist aber harmlos und durchaus den Menschen zugewandt. Er bekommt regelmässig Fanpost, die im Museum im Schloss aufgehängt wird.

Nun wollen es die Kinder genau wissen: Wie steht es um den Wahrheitsgehalt rund um die Legende von «Fauchi»? «In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit», sagt die Expertin dazu.

