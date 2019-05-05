Ermittelst du manchmal als Detektivin oder Detektiv? Wir verraten dir drei Tricks für deinen nächsten Fall.

Vielleicht hast du beim Hören der Geschichte rund um unser Hoteldetektiven-Trio «Team F.L.S.» schon allerlei Ermittlungsmethoden aufgeschnappt. Wir wären nicht SRF Kids, wenn wir dir nicht praktische Methoden verraten würden, wie du selbst rasch Detektivin oder Detektiv sein kannst.

1. Fingerabdrücke sichern

Das brauchst du. Du brauchst einen Pinsel, Pulver von der Bleistiftmine und durchsichtiges Klebeband.

Fingerabdruck sichtbar machen. Du kannst einen Fingerabdruck sichtbar machen, indem du das Grafit-Pulver (Pulver von Bleistift) ) über den Abdruck streust. Pinsle nun das Pulver mit einem Pinsel vorsichtig weg.

Fingerabdruck mit Klebeband sichern. Klebe nun ein durchsichtiges Klebeband auf den Abdruck.

Fingerabdruck auf Papier kleben. Klebe nun den Fingerabdruck vorsichtig auf ein Blatt Papier. Nun hast du den Fingerabdruck gesichert!

2. Geheimtinte

Das brauchst du. Du brauchst eine Zitrone, einen Pinsel und ein Feuerzeug / Kerze.

Pinsel in Geheimtinte tauchen . Halbiere eine Zitrone und nutze deren Flüssigkeit als Tinte. Du kannst mit deinen Fingern schreiben oder beispielsweise einen Pinsel verwenden. Schreibe nun deine Botschaft auf ein Blatt Papier.

Kannst du die Botschaft lesen? Wahrscheinlich nicht! So sollte es aussehen, wenn der Zitronensaft getrocknet ist.

Geheimtinte sichtbar machen. Halte das Blatt Papier über ein Feuerzeug oder eine Kerze und die Schrift wird sichtbar. Achtung: Es kann schnell anbrennen! Probiere dies nur draussen aus, wo nichts anderes brennen kann.

Sei vorsichtig! So sieht es aus, wenn man mit der Flamme zu wenig Abstand zum Papier hält.

3. Haartrick

Legende: SRF Kids

Mit dem Haartrick findest du heraus, ob in deiner Abwesenheit eine Türe oder Schublade geöffnet wurde. Befestige dazu ein Haar mit zwei durchsichtigen Klebern an einer Türe. Wird die Türe oder Schublade geöffnet, so reisst das Haar. So einfach, so gut!

Hast du selber einen Detektiv-Trick? Dann schreib uns im «Treff» oder schick eine Sprachnachricht und Fotos von deinem Trick an 076 317 44 44. Wir freuen uns darauf!