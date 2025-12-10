Ihr wart fleissig und kreativ!
Inspiriert von unserem Hörspiel-Adventskalender habt ihr wahre Meisterwerke erschaffen:
Eure Kunstwerke
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 5. Von Lia (11). «Katzen leben in ihrer eigenen Welt mit ihren eigenen Gedanken in ihrer eigenen kleinen Galaxie.». Bildquelle: ZVG.
Bild 2 von 5. Von Frieda (11) und Joline. «Auf dem Bild sieht man das Alien (mittig) das Auto mit Lukas und Stella (rechts und ein Planet (links).». Bildquelle: ZVG.
Bild 3 von 5. Von Max (8). «Der Alien wohnt auf einem fernen Planeten. Er ist grün, weil er in einen Farbtopf gefallen ist. Er hat gerne Ohrringe.». Bildquelle: ZVG.
Bild 4 von 5. Von Malin (9). «Das Bild zeigt einen Alien, wie ich ihn mir vorstelle: Mit Antennen auf dem Kopf, langen schwenkenden Armen und Pluderhosen.». Bildquelle: ZVG.
Bild 5 von 5. Von Mila (12). «Sie heisst Bouncy-Bounce, weil sie sehr hoch springen kann. Als Job unterrichtet sie Leichtathletik auf dem Planeten Satschga-sunnyti. Auf diesem Planeten ist es sehr heiss, aber das stört sie nicht weil dort auf diesem Planeten alle zwei Hörner auf dem Kopf haben, die dafür sorgen dass es ihnen nicht so schnell heiss wird.». Bildquelle: ZVG.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Von Stella erfährst du im Video, warum ihr Alien zwei Fühler hat:
Und hier noch ein Gemeinschaftswerkt:
Bist du noch in Weihnachtsstimmung?
Gute Geschichten kann man das ganze Jahr hören, oder? Genau deshalb kannst du Stella und ihren Bruder in «galaktische Weihnachten» weiterhin ins Weltall begleiten. Hier kannst du alle 24 Folgen hören.