Hörspiel-Adventskalender So toll schauen eure Aliens aus!

Ohrringe, vier Beine, Leichtathletik-Trainerin oder Pluderhosen? Eurer Kreativität stand nichts im Weg!

10.12.2025, 09:47

Ihr wart fleissig und kreativ!

Inspiriert von unserem Hörspiel-Adventskalender habt ihr wahre Meisterwerke erschaffen:

Eure Kunstwerke

  • Bild 1 von 5. Von Lia (11). «Katzen leben in ihrer eigenen Welt mit ihren eigenen Gedanken in ihrer eigenen kleinen Galaxie.». Bildquelle: ZVG.
    Eine Collage mit einer Katze
  • Bild 2 von 5. Von Frieda (11) und Joline. «Auf dem Bild sieht man das Alien (mittig) das Auto mit Lukas und Stella (rechts und ein Planet (links).». Bildquelle: ZVG.
    Ein gebasteltes Alien.
  • Bild 3 von 5. Von Max (8). «Der Alien wohnt auf einem fernen Planeten. Er ist grün, weil er in einen Farbtopf gefallen ist. Er hat gerne Ohrringe.». Bildquelle: ZVG.
    Ein grüner Alien mit blauer Kleidung.
  • Bild 4 von 5. Von Malin (9). «Das Bild zeigt einen Alien, wie ich ihn mir vorstelle: Mit Antennen auf dem Kopf, langen schwenkenden Armen und Pluderhosen.». Bildquelle: ZVG.
    Ein Alien auf grünem Papier
  • Bild 5 von 5. Von Mila (12). «Sie heisst Bouncy-Bounce, weil sie sehr hoch springen kann. Als Job unterrichtet sie Leichtathletik auf dem Planeten Satschga-sunnyti. Auf diesem Planeten ist es sehr heiss, aber das stört sie nicht weil dort auf diesem Planeten alle zwei Hörner auf dem Kopf haben, die dafür sorgen dass es ihnen nicht so schnell heiss wird.». Bildquelle: ZVG.
    Ein Alien mit Federn als Füsse.
Von Stella erfährst du im Video, warum ihr Alien zwei Fühler hat:

Und hier noch ein Gemeinschaftswerkt:

Ein Blattpapier mit vielen verschiedenen Aliens.
Legende: Post aus Brütisellen Die 5. Klasse aus Brütisellen hat eine ganze Alien-Galaxie erschaffen.👽 ZVG

Bist du noch in Weihnachtsstimmung?

Gute Geschichten kann man das ganze Jahr hören, oder? Genau deshalb kannst du Stella und ihren Bruder in «galaktische Weihnachten» weiterhin ins Weltall begleiten. Hier kannst du alle 24 Folgen hören.

Ein buntes Bild mit Stella und Lukas wo es Aliens im Hintergrund hat.
Legende: Illustration: Anna Sandler / Sveriges Radio

