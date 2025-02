Die «Familie von Stibitz» hat zwar einen adeligen Namen, aber sehr «nobel» ist diese Familie nicht. Wie der Nachname schon sagt: Die Stibitz-Familie ist eine Gauner-Bande, charmant und chaotisch.

Ausser der 8-jährige Sohn Ture, der lügt gar nicht gern, stibitzen kann er überhaupt nicht. Dafür hat’s seine kleine Schwester Ella umso «dicker hinter den Ohren». Nicht umsonst heisst sie mit richtigem Namen Kriminella.

Ella auf Geistersuche

In dieser neuen Geschichte hat Ella die Hauptrolle: Als sie die Zeitung für ihren Papa aus dem Briefkasten des Nachbarn Istvan Eisenring stibitzen will, entdeckt sie Istvan im Garten. Er kann im Haus nicht schlafen, da es dort spukt. Zusammen gehen sie ins Haus, und ja: es gibt verdächtige Spuren. Ein Geist? Ella glaubt nicht an Geister und geht mutig ins Schlafzimmer. Kein Geist weit und breit, aber: der verschwundene Golddiamant!

Klarer Fall: Ella will den Diamanten mit ihrer Familie stibitzen. Los geht’s, aber: Der Diamant ist verschwunden, Istvan Eisenring ebenso. Was ist passiert? Hat ein Geist die beiden mitgenommen? Wohin?!

Diebische Geschwister

Bis Ella eine Meisterdiebin wird, muss sie ein Rätsel lösen. Mit dabei ihr Bruder Ture, der seinen Freund Istvan finden will, Ella will den Diamanten.

Unterschiedlicher können die Geschwister Ture und Ella nicht sein, aber sie halten zusammen und unterstützen sich, wenn’s um ein Rätsel geht.

Viel Spass beim Hören! Möchtest du noch mehr Geschichten erleben? Dann schau hier vorbei!