Seit wann gibt es die Swiss Music Awards? Wer kann dort etwas gewinnen? Was erhalten die Gewinner:innen? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Die Swiss Music Awards sind die grössten Musikpreise der Schweiz. Einmal im Jahr werden dort die erfolgreichsten Sänger:innen und Bands von Pop über Rock bis Rap ausgezeichnet. Auf der Bühne gibt es coole Live-Auftritte und viele Überraschungen. Am 19. März 2026 ist es wieder soweit!

Dieses Jahr ist die Band «Hecht» für vier Kategorien nominiert. SRF Kids Kinderreporterin Sarah (12) trifft sie vor einem Konzert:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.