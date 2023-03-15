Wer moderiert die «SRF Kids News»? Wer steht für «SRF Kids – Clip und klar!» vor der Kamera? Und welche Stimme kennst du aus dem «Schlummerland»? Ob über Angela, Sandro, Anna oder Phil – hier erfährst du alles über dein SRF Kids Team!

Wie gut kennst du das SRF Kids Team? Teste dich selber im Quiz:

Wir sind dein SRF Kids Team!

Mit viel Freude und Engagement produzieren wir täglich neue Inhalte für dich. Immer am Dienstag kannst du neue Reportagen von «SRF Kids Reporter:in» hören. Am Mittwoch findest du das neue «Quiz der Woche» auf der Website und am Donnerstag erscheint pünktlich um 17 Uhr die neuste Folge der «SRF Kids News».

Am Wochenende solltest du den Radiosender SRF 1 einschalten: Am Samstag und am Sonntag heisst es «SRF Kids im Radio» und du hörst uns dort live von 19 bis 20 Uhr. Möchtest du mehr über uns erfahren? Hier stellen wir uns vor.

Legende: Wer ist wer? Kennst du alle unserer Moderatorinnen und Moderatoren? SRF

Wenn du weitere Fragen zum SRF Kids Team hast, kannst du diese gerne im «Treff» stellen. Wir sind gespannt! Willst du Autogrammkarten? Hier kannst du sie gratis bestellen.