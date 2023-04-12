Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 3. Lesen, Schreiben – das ist meine Welt! Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Ok, eine ganze Tafel schaffe ich nicht auf einmal. Aber so während eines ganzen Abends... Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. Eigentlich habe ich immer gute Laune. Ausser vor 8 Uhr... Bildquelle: SRF.
Das mag Leila besonders
- Äh... Schoggimousse!! Und generell Schoggi in allen möglichen Formen.
- Laue Sommernächte ohne Jacke
- Ausschlafen
- Konzerte
- Joggen im Wald
- Pferde
Das mag Leila gar nicht
- Unehrliche Menschen
- Kümmel
- Schlange stehen
- Rücksichtslose Autofahrer:innen
- Früh aufstehen
Bild 1 von 3. Leila's erster Kindsgi-Tag. Sie wurde vom Mami begleitet und war ziemlich aufgeregt... Bildquelle: zVg.
Bild 2 von 3. Sie liebte es, sich auf der Terrasse zuhause auszutoben. Bildquelle: zVg.
Bild 3 von 3. Jaja, eine freche Schnute, das hatte sie schon damals drauf.. Bildquelle: zVg.
Ihre Lieblingsmusik
«Das geht von Rock, Indie, Pop über HipHop bis zu Kindermusik wie 'Das Trampeltier' von Fredrik Vahle.»
Ihr Geheimnis
«Wenn ich Schoggigeschenke kriege, verstecke ich sie vor meiner Familie. Denn Schoggi teilen, das geht für mich gar nicht!»