 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Webredaktorin Leila «Für Schoggi mache ich so Einiges»

Lesen und Schreiben waren schon immer die Stärken von unserer Redaktorin Leila. Reden wie ein Buch kann sie auch ziemlich gut. Und wie sieht's aus mit den Schwächen? Schoggimousse ist da auf jeden Fall ganz oben auf der Liste...

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Lesen, Schreiben – das ist meine Welt! Bildquelle: SRF.
    Frau mit Buch vor dem Gesicht
  • Bild 2 von 3. Ok, eine ganze Tafel schaffe ich nicht auf einmal. Aber so während eines ganzen Abends... Bildquelle: SRF.
    Frau am Schokolade essen
  • Bild 3 von 3. Eigentlich habe ich immer gute Laune. Ausser vor 8 Uhr... Bildquelle: SRF.
    Frau mit ausgestreckten Armen
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das mag Leila besonders

  • Äh... Schoggimousse!! Und generell Schoggi in allen möglichen Formen.
  • Laue Sommernächte ohne Jacke
  • Ausschlafen
  • Konzerte
  • Joggen im Wald
  • Pferde

Das mag Leila gar nicht

  • Unehrliche Menschen
  • Kümmel
  • Schlange stehen
  • Rücksichtslose Autofahrer:innen
  • Früh aufstehen
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Leila's erster Kindsgi-Tag. Sie wurde vom Mami begleitet und war ziemlich aufgeregt... Bildquelle: zVg.
    Leila an Kindergartentor
  • Bild 2 von 3. Sie liebte es, sich auf der Terrasse zuhause auszutoben. Bildquelle: zVg.
    Leila auf einem Hüpfball
  • Bild 3 von 3. Jaja, eine freche Schnute, das hatte sie schon damals drauf.. Bildquelle: zVg.
    Leila mit Lego und streckt Zunge raus
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ihre Lieblingsmusik

«Das geht von Rock, Indie, Pop über HipHop bis zu Kindermusik wie 'Das Trampeltier' von Fredrik Vahle.»

Ihr Geheimnis

«Wenn ich Schoggigeschenke kriege, verstecke ich sie vor meiner Familie. Denn Schoggi teilen, das geht für mich gar nicht!»

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)