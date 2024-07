Legende: Anouk weiss hier noch nichts von ihrem Glück... Die Kinderreporterin wurde nach Zürich gelockt für eine vermeintliche Reportage... SRF

Ein Traum wird wahr: Anouk erhält ein Ticket für Taylor Swift!

Was sich wie ein Märchen anhört, ist am Dienstag, 9.7.2024, Wirklichkeit geworden: Das SRF Kids Team lockt SRF Kids Kinderreporterin Anouk (12) – als Lemonlou im «Treff» – unter einem Vorwand nach Zürich. Nichts ahnend wird sie in einem Café namens «Zum Guten Glück» wortwörtlich vom Glück überrumpelt: Angela und Damian überraschen sie mit einem Ticket für das ausverkaufte und heiss begehrte Taylor Swift Konzert an jenem Abend im Letzigrund Stadion in Zürich! Anouk kann ihr Glück kaum fassen.

Echt jetzt...???

«Mein Herz ist fast in die Hose gerutscht, meine Arme zittern», sagt sie. Auf diesen erfreulichen Schock hin muss Anouk zuerst mal durchatmen. Danach ist sie wieder parat für Fotos.

Legende: SRF Kids Kinderreporterin Anouk und Reporterin Angela Angela hat Anouk das Ticket übergeben. SRF Kids

Für einen leidenschaftlichen Fan – einen sogenannten «Swiftie» – wie Anouk ist das der absolute Traum!

Taylor Swifts «The Eras Tour» ist gigantisch: Sie umfasst weltweit 152 Konzerte. Am 9. und 10. Juli spielt der amerikanische Pop-Star im Stadion Letzigrund in Zürich. Rund 96'000 Besucherinnen und Besucher strömen nach Zürich, vom In- und Ausland.

Das Konzert ist krass. Drei Stunden Party!! Einfach 'amazing'!

Anouk erlebt die unvergessliche Show hautnah. «Ich gebe 12 von 10 Punkten!! Es ist mega krass. Ich bin sprachlos», sagt Anouk einmal während des Konzerts. Von der spektakulären Bühnenshow bis hin zur überwältigenden Stimmung im Stadion: Dieses Konzert wird ihr und den anderen Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Anouk beim Konzert

1 / 10 Legende: Anouk übt schon mal die Herz-Geste.. SRF 2 / 10 Legende: Warten auf Taylor.. SRF 3 / 10 Legende: Endlich: Der Star ist da! SRF 4 / 10 Legende: Eine wahnsinnige Bühnenshow SRF Kids 5 / 10 Legende: Man braucht gute Augen für diese Show! SRF 6 / 10 Legende: Anouk geniesst den Blick durch die Menge SRF Kids 7 / 10 Legende: Taylor überrascht mit einem Lied mit eigener Gitarrenbegleitung. SRF 8 / 10 Legende: «The Eras Tour» heisst diese Tournee SRF 9 / 10 Legende: Tanzeinlagen gehören immer dazu! SRF 10 / 10 Legende: Das Konzert endet mit dem Song «Karma» Das ist übrigens auch das Lieblingslied von Anouk. SRF

Die Magie der «The Eras Tour»

Taylor Swift ist für für ihre vielseitige Musik und beeindruckenden Bühnenshows bekannt. Die «The Eras Tour» von Taylor Swift ist eine spektakuläre Konzertreise, die Fans durch alle Phasen der Karriere der Sängerin führt. Die Show wird dafür in verschiedene Abschnitte unterteilt, die jeweils ein anderes Album und eine andere musikalische Ära repräsentieren. Vom Country-Sound ihrer Anfänge über poppige Hits bis hin zu den Indie-inspirierten Klängen ihrer neueren Werke – die «The Eras Tour» zeigt die gesamte kreative Entwicklung von Taylor Swift.

Legende: Taylor Swift Keystone

Der Trend der Freundschaftsarmbänder

Für Taylor Swift Fans sind Freundschaftsarmbänder mehr als nur bunte Accessoires. Sie sind zu einem Symbol der Gemeinschaft und Freundschaft bei den Konzerten der «The Eras Tour» geworden.

Alles begann mit Taylors Song «You're on Your Own, Kid» aus dem Album «Midnights», in dem sie singt: «Make the friendship bracelets, take the moment and taste it». Diese Zeile, die dazu aufruft, den Moment zu geniessen und Freundschaftsarmbänder zu machen, hat einen wahren Trend ausgelöst. Fans knüpfen seitdem ihre eigenen bunten Armbänder und tauschen sie bei den Konzerten untereinander aus.

Freundschaftsarmbänder bei SRF Kids

1 / 2 Legende: SRF Kids Kinderreporterin Anouk Anouk trägt ihre Glückszahl 13 auf der Hand. Und schon einige Freundschaftsbänder an beiden Armen...SRF Kids ist natürlich auch dabei 😍 SRF 2 / 2 Legende: SRF Kids Redaktor Damian Auch Damian vom SRF Kids Team hat Freundschaftsbänder bekommen. Eines von Anouk 💚 SRF

Diese Armbänder stärken die Verbindung zwischen den Fans und machen die Konzerte zu einem noch spezielleren Erlebnis. Sie sind ein Zeichen dafür, wie Musik Menschen zusammenbringt und unvergessliche Momente schafft, die weit über das Konzert hinausgehen.

Mehr über Taylor Swift, ihren grossen Erfolg und das Phänomen rund um sie erfährst du in deinen «SRF Kids News»:

