Seit Oktober 2023 hörst du immer wieder schlimme Nachrichten aus Israel und Palästina. Nun ist auch Israels Nachbarland Libanon betroffen, und der Iran scheint nun auch eine Rolle zu spielen. Was passiert da gerade im Nahen Osten? Wir erklären es dir.

Israel, Libanon, Iran: Was passiert im Nahen Osten?

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Die Hamas – eine Gruppe im Nahen Osten, die ihre Ziele mit Waffen erreichen möchte – hat am Samstag, 7. Oktober 2023, das Land Israel angegriffen.

Israel reagierte mit Angriffen auf die palästinensischen Gebiete, wo die Hamas an der Macht ist. Der Konflikt dauert bis heute an.

Es gibt auf beiden Seiten viel Leid, Angst, Verletzte und Tote.

Im Herbst 2024 hat sich der Streit auch auf das Land Libanon und den Iran ausgeweitet.

Warum gibt es Probleme zwischen Israel und dem Libanon?

Im Norden von Israel liegt das Land Libanon. Dort gibt es eine Gruppe, die Hisbollah heisst. Diese Gruppe ist gegen Israel und benutzt auch Waffen, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie wird von einigen Ländern als Terrorgruppe angesehen, weil sie Gewalt anwendet.

Im September 2024 gab es im Libanon viele Explosionen. Zahlreiche Pager (diese kannst du dir wie Funkgeräte vorstellen) sind gleichzeitig explodiert. Expert:innen gehen davon aus, dass Israel diese Explosionen ausgelöst hat, um die Hisbollah zu schwächen.

Schon früher gab es Streit und auch Kriege zwischen Israel und dem Libanon. Seit den Explosionen der Pager ist das Verhältnis zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon noch schwieriger und angespannter. Beide haben sich in letzter Zeit gegenseitig mehrmals mit Raketen beschossen. Im Oktober 2024 sind Soldaten und Soldatinnen auch am Boden über die Grenze aus Israel in den Libanon eingedrungen. Im Video erklärt es dir der SRF Experte Sebastian Ramspeck noch etwas genauer:

03:38 Video Krieg im Nahen Osten: Was passiert aktuell? Aus SRF Kids News vom 02.10.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Was hat der Iran damit zu tun?

Weil die Soldaten und Soldatinnen in den Libanon eingedrungen sind, hat jetzt auch das Land Iran reagiert und Raketen auf Israel abgeschossen. Der Iran ist nämlich ein Verbündeter der Gruppe Hisbollah und auch der Gruppe Hamas und deswegen ein Erzfeind von Israel. Das Land unterstützt die beiden Gruppen zum Beispiel mit Waffen oder Geld. Sie begründen ihre Raketenangriffe auf Israel damit, dass Israel im Libanon unter anderem den mächtigen Anführer der Hisbollah getötet hat. Viele Menschen im Libanon verlassen darum ihr Zuhause, um sich in Sicherheit zu bringen.

Wenn du erfahren möchtest, wie der Streit zwischen den verschiedenen Ländern entstanden ist, kannst du das hier nachlesen.