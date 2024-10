Du hast bestimmt schon oft vom Nahen Osten gehört, besonders in der letzten Zeit. Denn es gibt dort schlimme Kämpfe und Krieg. Aber wo ist dieser Ort genau? Und wer ist an den Konflikten beteiligt? Hier erklären wir es dir.

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Die Hamas – eine Gruppe im Nahen Osten, die ihre Ziele mit Waffen erreichen möchte – hat am Samstag, 7. Oktober 2023, das Land Israel angegriffen.

Israel reagierte mit Angriffen auf die palästinensischen Gebiete, wo die Hamas an der Macht ist. Der Konflikt dauert bis heute an.

Es gibt auf beiden Seiten viel Leid, Angst, Verletzte und Tote.

Im Herbst 2024 hat sich der Streit auch auf das Land Libanon und Iran ausgeweitet.

Wo liegt der Nahe Osten?

Der Nahe Osten ist eine Region, die zwischen Europa, Asien und Afrika liegt. Der Name «Naher Osten» kommt daher, dass diese Region in der Nähe von Europa ist. Zum Nahen Osten gehören Ägypten, Israel und die palästinensischen Gebiete, Libanon und Jordanien. Aber auch alle Länder auf der arabischen Halbinsel wie Saudi Arabien, Katar, Oman und der Jemen zählen zum Nahen Osten und die kleinen Staaten Bahrain, Kuweit und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zusätzlich gehören auch Syrien und der Irak dazu. Einige Leute sehen auch die Türkei und den Iran als Teil des Nahen Ostens.

Es gibt auch eine Region, die «Ferner Osten» heisst, weil sie weiter von Europa entfernt ist. Dazu gehören Länder wie China oder Japan.

Wer lebt im Nahen Osten?

Im Nahen Osten leben viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Religionen. In den meisten Ländern sind die Menschen Muslime. Das heisst, sie gehören der Religion Islam an. Im Land Israel leben hauptsächlich Jüdinnen und Juden. Es gibt aber auch arabische Israelis, die Muslime sind.

Legende: Die Altstadt von Jerusalem mit dem Tempelberg. Das Judentum, das Christentum und der Islam haben hier Heiligenstätten. Keystone/Petra Orosz

Warum gibt es im Nahen Osten Streit?

Im zweiten Weltkrieg werden Jüdinnen und Juden in Europa verfolgt. Nach Ende des Krieges beschliessen Politiker:innen aus der ganzen Welt, dass die Juden einen eigenen Staat bekommen, damit sie sicher leben können. Dieser Staat heisst Israel und liegt im Nahen Osten, wo auch viele Muslime leben. Manche Menschen in der Region sind nicht damit einverstanden, dass so viele Jüdinnen und Juden dorthin ziehen. Deshalb gibt es seitdem oft Streit. Zum Beispiel in Israel und in den palästinensischen Gebieten wie dem Gazastreifen oder dem Westjordanland:

Verschiedene Gruppen und Konflikte

Manchmal führen extreme Gruppen, wie die Hamas oder die Hisbollah (Gruppe in Libanon), den Streit mit Gewalt. Sie wollen ihre Ziele mit Waffen durchsetzen. Oft kommt es zu Kämpfen zwischen diesen Gruppen und dem Land Israel. Zum Beispiel am 7. Oktober 2023 zwischen der Hamas und Israel. Es gab schon mehrere Kriege in der Region, und leider gibt es immer wieder Gewalt und Konflikte. Nun auch zwischen Israel, dem Libanon und Iran.