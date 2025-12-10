Legende: Illustration: Anna Sandler / Sveriges Radio

Du bist gefragt!

In der Galaxie wimmelt es nur so von Aliens, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kaza Kah hat zwei grosse violette Köpfe und ist der General der Weltraumwächter. Zorgo ist pink grün und der Anführer der Kosmospiraten, und Hubi ist türkisfarbig und trägt einen Cowboyhut mit Regenmantel.

Jetzt kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen: Bastle deinen eigenen Alien und sende ein Foto oder Video davon bis zum 11. Januar 2026. Wir zeigen alle Zeichnungen und Videos auf srfkids.ch. Und: Unter allen Aliens verlosen wir ein SRF Kids Alien-Überraschungs-Päckli. Mit etwas Glück liest du von uns...Wir freuen uns auf dein Kunstwerk!