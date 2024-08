«SRF Kids – Next Level» Das Team Olten stellt sich vor

Legende: SRF Kids – Next Level Keyvisual SRF Kids – Next Level SRF

1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level! Das ist «SRF Kids - Next Level». Staffel 1 und 2 der neuen Gameshow für Kinder kannst du auf YouTube SRF Kids, srfkids.ch und Play SRF sehen. Am Samstag, 24. August 2024, 20.05 Uhr werden alle Folgen der zweiten Staffel von «SRF Kids – Next Level» am Stück auf SRF 1 ausgestrahlt.