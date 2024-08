Die einen brennen für Musik, andere üben sich fleissig im Kochen und weitere sind Profis im Denken. Diese und viele weitere Stärken bringt die 5b aus Zofingen mit in die 2. Staffel von «SRF Kids – Next Level». Hier lernst du die Aargauer Klasse besser kennen.

Wir sind die 'Vielseitigen'.

Legende: Gemeinsam ein starkes Team Die Klasse 5b aus Zofingen fühlt sich für die «SRF Kids – Next Level»-Challenges gewappnet. SRF

Ob die Klasse denselben Kampfgeist besitzt wie ihr Stadtheld Niklaus Thut, der als Brunnenfigur mitten in der kleinen Stadt seine Umgebung im Auge behält? Niklaus Thut verlor in der Schlacht bei Sempach am 9. Juli 1386 den Kampf gegen die Eidgenossen. Bevor er starb, rettete er das «Zofinger Fähnchen», indem er es in den Mund schob – so wird es erzählt. Nun ja, ganz so brutal sind die Challenges bei «SRF Kids – Next Level» ja zum Glück nicht!

Legende: Niklaus Thut hat alles im Griff... äh im Blick! Mitten im historischen Städtchen Zofingen wacht der Stadtheld Niklaus Thut über dem gleichnamigen Platz. Keystone / Walter Bieri

(...) wenn du auf der Autobahn nach Zofingen fährst, dann siehst du Zofingen und unten dran steht noch 'Historische Stadt'. Und es ist richtig historisch und man sieht immer noch die Wände von früher.

Wir haben etwa 21 oder 22 Brunnen in der Stadt Zofingen. Und es ist glaubs alles Trinkwasser.

Kreative Köpfe

Sofia spielt Akkordeon, Rouven ist Schlagzeuger in einer Heavy-Metal-Band und weitere Schüler:innen der 5b haben die Superkräfte Schwimmen, Fussballspielen, Kochen und Rettungsschwimmen. Mit diesen tollen Superkräften im Gepäck kann die Klasse den Herausforderungen von «SRF Kids - Next Level» sicher die Stirn bieten!

1 / 3 Legende: Juhui – wir sind dabei bei «SRF Kids – Next Level» Die Klasse 5b kann sich kaum gedulden, bevor die Challenges starten. SRF 2 / 3 Legende: Sie starten für Zofingen, also den Kanton Aargau In ihrer Mitte halten die Kinder das Aargauer Wappen hoch. SRF 3 / 3 Legende: Hier ist Hirn-Arbeit gefragt! Zum Glück ist in der Klasse 5b auch die Superkraft «nachdenken» vorhanden. Diese hilft den beiden Jungs während der Challenge «Sing Sang Song». SRF

Es gibt ein Zofinger Kinderfest. Dort laufen die Mädchen in Kleider rum, meistens in weissen. Und die Jungs in einem Anzug.