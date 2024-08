Egoistisch sein, ist uncool, findet die Klasse 5b aus Reiden. In ihrem Schulalltag helfen sich die Schülerinnen und Schüler daher gern gegenseitig. Sie haben aber auch noch ganz viele andere tolle Eigenschaften, die ihnen bei ihrem Einsatz bei der 2. Staffel von «SRF Kids – Next Level» helfen.

Speziell an Reiden ist zum Beispiel die Badi, sie ist sehr gross. Es gibt sogar ein Trampolin, zwei Fussballtore, ein 1- und 2-Meter-Sprungbrett und Rutschbahnen.

Legende: Happy in Hellblau Klasse 5b aus Reiden ist positiv gestimmt und freut sich auf die Challenges bei «SRF Kids – Next Level». SRF

Die Klasse 5b aus Reiden gibt Vollgas

Und genau das ist auch ihr Motto: «Wir geben Vollgas!» Aber dennoch preschen nicht einzelne Schüler:innen blind voraus, sondern es schauen immer alle, dass die ganze Klasse mitkommt. Teamwork und zueinander schauen ist nämlich die ganz grosse Stärke der Klasse 5b.

Es ist schon aufregend im Fernsehen mitzumachen. Darum konnte ich gar nicht schlafen!

1 / 3 Legende: Cool bleiben ist Ehrensache Die Reidner Schulklasse kann nebst vielen Sachen etwas besonders gut: cool bleiben. Eine wichtige Eigenschaft, um bei den Challenges einen kühlen Kopf zu bewahren. SRF 2 / 3 Legende: Winter im Sommer?! Haben sie sich etwa in der Jahreszeit geirrt oder wieso zieht die 5b plötzlich Skibrillen und Wintermützen an? Achso, das ist für die Challenge «Super-Ski»! SRF 3 / 3 Legende: Denksport bei Zeitdruck Dass sie auch unter Zeitdruck einen kühlen Kopf bewahren können, beweisen die Schüler:innen der Klasse 5b bei «SRF Kids – Next Level». SRF

Wenn schon so viele Tourist:innen immer in den Kanton Luzern reisen (unter anderem wegen des schönen Vierwaldstättersees), reist vielleicht auch bald der «SRF Kids – Next Level»-Pokal in den Kanton Luzern? Nach Reiden? Wer weiss!