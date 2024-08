Lügendetektor, Windflitzer oder Floor is Lava: In «SRF Kids – Next Level» gibt es viele spannende Challenges. Hast du eine tolle Idee für eine Challenge? Dann erzähl uns davon! Denn vielleicht schafft es deine Challenge in die nächste Staffel!

Ideen gesucht: Deine Challenge bei «SRF Kids – Next Level»!

Legende: Basteln für die zweite Challenge im Level 1: Die Teams müssen einen Windflitzer bauen. SRF

Die Challenges bei «SRF Kids - Next Level» haben es in sich: Balancieren, gruseligen Schleim anfassen, Aliens mit Ballonen bewerfen, springen, Schalter umlegen - Nervenkitzel pur! Hast auch du eine tolle Challenge-Idee? Dann nichts wie los, erzähl uns davon! Wie läuft sie ab? Wer spielt mit? Was braucht es dazu?

Beschreibe uns deine Idee so genau wie möglich - und wer weiss, vielleicht siehst du deine Challenge am Fernsehen bei der nächsten Staffel von «SRF Kids – Next Level»! 🙂

ACHTUNG: Wenn du uns ein Video schickst, brauchen wir die Einverständniserklärung der Eltern. Alle Kinder, die im Video zu sehen sind, müssen eine Einverständniserklärung hier hochladen.