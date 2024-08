1 Schulhaus, 3 Klassen, 6 Level: Das ist die neue Gameshow «SRF Kids – Next Level». In der zweiten Staffel treten die 5. Klassen aus Reiden, Olten und Zofingen gegeneinander an. Der Nervenkitzel geht also bald weiter! Am 15. August kommen die neuen Folgen online.

«SRF Kids – Next Level» geht in die zweite Runde!

Wusstest du, dass man eine Schule in ein Game verwandeln kann? Nichts Neues für dich, denn du hast bestimmt die erste Staffel von «SRF Kids - Next Level» geschaut. Für die zweite Staffel der Gameshow für Kinder verwandeln wir dieses Mal das Schulhaus in Reiden im Kanton Luzern zu einem grossen «Game».

Drei Klassen treten zu spannenden Challenges an: Die Klasse 5b aus Reiden (LU), die Klasse P5b GMS Zofingen (AG) und die Klasse 5l der Schule Säli in Olten (SO). Dieses Mal treten also auch drei verschiedene Kantone gegeneinander an!

So ging es beim Dreh im Schulhaus Reiden zu und her...

1 / 6 Legende: Ganz wichtig: Wasser trinken zwischen den Challenges!! SRF 2 / 6 Legende: Wahrheit oder Lüge? Vielleicht kennst du das Spiel noch aus Staffel 1. SRF 3 / 6 Legende: Eine Challenge in Staffel 2 hat etwas mit Skifahren zu tun... SRF 4 / 6 Legende: Auch beim Seilziehen messen sich die Klassen. SRF 5 / 6 Legende: Was heckt sie gerade aus? SRF 6 / 6 Legende: Ob Reiden, Zofingen oder Olten den Pokal holt, erfährst du dann nach den Sommerferien... SRF

Auch die zweite Staffel von «SRF Kids - Next Level» wird von Anna Zöllig moderiert. Anna kennst du vielleicht schon von den «SRF Kids News». Sie freut sich riesig auf Runde 2 von «SRF Kids – Next Level»!

Legende: Anna Zöllig moderiert für dich «SRF Kids – Next Level» SRF

Wie es beim Finale der ersten Staffel von «SRF Kids – Next Level» abging, siehst du in diesen Fotos vom Dreh der ersten Staffel in Netstal im Glarnerland. Die Büchsen standen nicht lange als Turm!

Bilder vom Finale der ersten Staffel (27.9.2023)

1 / 7 Legende: Die hübschen Büchsen stehen parat... SRF 2 / 7 Legende: Viele Kinder versuchten sich beim Büchsenschiessen SRF 3 / 7 Legende: Draussen wurde mit grosser Spannung auf den Bildschirm geschaut SRF 4 / 7 Legende: SRF 5 / 7 Legende: SRF 6 / 7 Legende: Anik von SRF Kids hat es lustig... SRF 7 / 7 Legende: SRF

