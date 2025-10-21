Igel sind rund, haben viele Stacheln und mögen Laubhaufen. Was weisst du sonst noch über die stachligen Vierbeiner? Teste dein Wissen im Quiz der Woche!

Im Herbst bereiten sich die Igel auf ihren Winterschlaf vor. Sie fressen sich ein dickes Polster an und bauen sich ein gemütliches Nest. Doch nicht alle Igel schaffen das alleine – manche sind verletzt oder noch zu jung, um den Winter ohne Hilfe zu überstehen. Genau dafür gibt es Igelstationen. Kinderreporterin Emily (12) hat eine solche Station besucht und erzählt dir, was dort alles passiert.

