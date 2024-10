In der Schule lachen alle zusammen – aber nicht immer ist das Lachen freundlich. Manchmal steckt dahinter etwas, das weh tut: Mobbing. Es beginnt oft mit kleinen Sticheleien, wird aber schnell zu einem grossen Problem für die Betroffenen. Aber was ist Mobbing eigentlich genau? Wie fühlt es sich an, gemobbt zu werden? Und was kann man tun, wenn man selbst oder jemand anderes damit zu kämpfen hat? Finde es heraus im Quiz der Woche.

SRF Kids Kinderreporterin Ayleen (13) war selbst auch schon einmal in einer solchen Situation. Gemeinsam mit der Musikerin Nicky B Fly spricht sie darüber. Beide teilen ihre Erlebnisse und erzählen, wie sie aus dem Mobbing wieder herausgefunden haben. Höre die ganze Folge «SRF Kids Reporter:in» hier:

Audio Mobbing: Sängerin Nicky B Fly erzählt

Wie kann ich mir Hilfe holen? Box aufklappen Box zuklappen Reden hilft! Wende dich an eine Vertrauensperson (Eltern, Lehrperson oder Schulpsychologe) und sprich darüber

Wende dich an die Fachstelle von Pro Juventute via Chat, Mail oder Gratis-Telefon! Über das kostenlose Sorgentelefon 147 ist Tag und Nacht jemand für dich da.

Mach dir bewusst: Du kannst nichts dafür, dass du gemobbt wirst!

