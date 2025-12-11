Armut, Gewalt, Kriege – vielen Kindern hier und auf der ganzen Welt geht es nicht gut. Mit der Aktion «Gib es Härz» von SRF 3 kannst du diesen Kindern etwas Hoffnung schenken. Bist du dabei?

Bist du schon voller Vorfreude auf Weihnachten? Hast schon einige feine «Guetsli» vertilgt oder sogar selbst gebacken? Die Weihnachtszeit ist einfach so schön. Doch viele Kinder hierzulande können diese Zeit nicht geniessen. Denn sie leben in Armut und können sich nicht auf viele Geschenke freuen.

Auch sonst gibt es viele Kinder, denen es nicht gut geht. Sie erleben Gewalt, leben in einem Kriegsgebiet oder sind auf der Flucht und befinden sich an einem Ort, der ihnen total fremd ist.

Darum hat Radio SRF 3 zusammen mit der Glückskette die Spendenaktion «Gib es Härz» ins Leben gerufen. Für Kinder in Krisensituationen. Auch du kannst spenden und damit ein Zeichen setzen. Oder du machst direkt deine eigene Aktion: Gestalte schöne Karten und verkaufe sie, oder backe «Guetsli» und spende das Geld, wie diese Schulklasse im Jahr 2024:

Die Spendenaktion «Gib es Härz» läuft vom 15. bis zum 19. Dezember 2025. SRF 3 ist live mit einem Spendenbus vor Ort, nämlich in Bern und Luzern.

Und hey: Die SRF Kids Moderatorin Anna Zöllig ist ebenfalls vor Ort! Du kannst sie am Samstagabend, 20. Dezember 2025, ab 20 Uhr auf dem Europaplatz in Luzern besuchen! Wenn sie Zeit hat, bekommst du vielleicht ja ein Autogramm 😍

Auch gibt es mehrere Konzerte von Acts wie Crimer oder Zoë Më bei «Gib es Härz». Mehr dazu erfährst du hier.

Legende: Moderatorin Anna Zöllig war schon letztes Jahr Teil von «Gib es Härz» und hat Spendentelefone entgegengenommen. Dieses Jahr macht sie live am Radio mit und sendet für SRF 3 aus Luzern! SRF / Gian Vaitl

Hast du ein spezielles Spendenprojekt? Das Moderatoren-Duo Philippe Gerber und Marco Thomann von SRF 3 kommt bei dir vorbei und unterstützt dich in deinem Vorhaben! Anmelden kannst du dich hier.

Schön, dass du an Kinder in Krisensituationen denkst. Zusammen können wir etwas bewegen! 💕