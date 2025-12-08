Zuhause bleiben und doch dabei sein? Die SRF 3-Morgencrew Philippe Gerber und Marco Thomann machts möglich. Die beiden kommen zu euch. Die Morgenjungs sind auf «Gib es Härz»-Mission und reisen mit einer Sparbüchse durchs Land. Habt ihr eine Spende für die beiden? Jetzt melden!

Mit der Solidaritätsaktion setzen sich die Glückskette und SRF 3 dieses Jahr für «Kinder in Krisen» ein. Mit Deiner Spende setzt Du Dich für die Zukunft der Kinder ein: Du wünschst Dir Musik oder besuchst uns in Bern und Luzern. Und als besonderen Service schicken wir unsere Morgencrew Philippe Gerber und Marco Thomann zu euch. Sie sind vom Montag 15. Dezember bis am Freitag 19. Dezember auf «Spenden-Sammel-Mission». Mit einer Sparbüchse sammeln sie eure Spenden ein. Hast Du ein besonderes Anliegen und wünschst Dir einen Besuch von Philippe Gerber und Marco Thomann?

Du brauchst Philippe und Marco, weil Du es lieber gemütlich nimmst, die Aktion von zuhause aus verfolgst aber gerne aus der eigenen Stube einen Batzen spenden willst?

Du brauchst Philippe und Marco, da Du besonders kreativ bist und ein eigenes Spendenprojekt auf die Beine gestellt hast, bei welchem Du für «Kinder in Krisen» Geld sammelst?

Du brauchst Philippe und Marco, weil Du noch Unterstützung nötigt hast: Beim Guetzli backen, beim Baum schmücken oder beim Geschenke einpacken? Egal welche Tasks: Philippe und Marco packen – gegen eine Spende – gerne mit an.

In allen Fällen: Melde Dich bei uns mit einer Nachricht zu Deiner Spenden-Idee. Und vielleicht führt die «Gib es Härz»-Mission unsere Morgencrew schon bald zu Dir. Lasst uns zusammenstehen und Gutes tun. Mit Härz bei euch!