Helikopterflug, Wasserrutsche, Besuch im Schloss oder doch der Besuch im Bundeshaus? Der «SRF Kids Koffer» war dieses Jahr auf zwanzig Abenteuern. Welcher Beitrag gefällt dir am besten? Stimme jetzt ab!

Der «SRF Kids Koffer» reist durch die ganze Deutschschweiz und besucht Schulklassen. Diese produzieren in einem dreitägigen Medien-Workshop einen Videobeitrag für die «SRF Kids News». Welcher Beitrag gefällt dir besonders gut? Stimme ab und entscheide mit, welche Schulklasse den goldigen SRF Kids Pokal erhält! Das Voting läuft bis am 20.01.2026 bis um 12:00 Uhr.

Wer gewonnen hat, erfährst du in den «SRF Kids News» am 05. Februar 2026.

Alle Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2025

Möchtest du und deine Klasse Besuch vom «SRF Kids Koffer»? Das könnte bald wahr werden. Zeig deiner Lehrperson diesen Artikel.