Kinder on the road
Bild 1 von 7. Diese Kinder aus Aarau testet Dubai-Schoggi. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 7. In Fribourg stellt die Schulklasse selbst Seisler Brätzele her. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 7. Battle im Sand! In Appenzell dürfen die Kinder gegen einen Profi-Schwinger antreten. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 7. Was hat Solothurn mit der Zahl 11 zu tun? Dieser Frage geht die 5.Klasse in Solothurn detektivisch nach. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 7. Manieren bitte! In St.Moritz besuchen die Schülerinnen und Schüler ein Luxushotel. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 7. In Splügen (GR) sind die Kinder im Pistenbully unterwegs. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 7. Geschichte hautnah: In St.Gallen besucht die Klasse die weltberühmte Stiftsbibliothek. Bildquelle: SRF.
Ob auf der Spur nach der Zahl 11 in Solothurn oder am Schwingfest in Appenzell: Viele Kinder haben uns schon spannende Geschichten in den «SRF Kids News» erzählt. Wie kam es dazu, dass sie für die «SRF Kids News» ein Video machten?
Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2025
Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2024
Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» in 2023
Möglich ist das mit dem SRF Medienworkshop. Ein dreiköpfiges Team von SRF Kids kommt für drei Tage zu dir in die Klasse. Ihr bestimmt ein Thema, zu dem ihr ein Video dreht, ein kurzes Audio zum Hören aufnehmt sowie einen Artikel für die Webseite srfkids.ch schreibt.
So erfährst du hautnah, wie die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten aussieht.
Sollen wir DEINE Klasse besuchen? Dann gib deiner Lehrperson Bescheid. Sie kann euch hier anmelden (man muss etwas runterscrollen für das Formular). Wichtig: Der Workshop ist für Kinder der 5. und/oder 6. Klasse.
Wer weiss, vielleicht sehen wir uns bald!