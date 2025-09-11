Thema wählen, Geschichte schreiben, Video drehen – das machst du im SRF Medienworkshop! Wir kommen für drei Tage in deine Klasse und machen mit euch zusammen ein Thema klar. Hast du Lust?

Kinder on the road

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Diese Kinder aus Aarau testet Dubai-Schoggi. Bildquelle: SRF. 1 / 7 Legende: Diese Kinder aus Aarau testet Dubai-Schoggi. SRF

Bild 2 von 7. In Fribourg stellt die Schulklasse selbst Seisler Brätzele her. Bildquelle: SRF. 2 / 7 Legende: In Fribourg stellt die Schulklasse selbst Seisler Brätzele her. SRF

Bild 3 von 7. Battle im Sand! In Appenzell dürfen die Kinder gegen einen Profi-Schwinger antreten. Bildquelle: SRF. 3 / 7 Legende: Battle im Sand! In Appenzell dürfen die Kinder gegen einen Profi-Schwinger antreten. SRF

Bild 4 von 7. Was hat Solothurn mit der Zahl 11 zu tun? Dieser Frage geht die 5.Klasse in Solothurn detektivisch nach. Bildquelle: SRF. 4 / 7 Legende: Was hat Solothurn mit der Zahl 11 zu tun? Dieser Frage geht die 5.Klasse in Solothurn detektivisch nach. SRF

Bild 5 von 7. Manieren bitte! In St.Moritz besuchen die Schülerinnen und Schüler ein Luxushotel. Bildquelle: SRF. 5 / 7 Legende: Manieren bitte! In St.Moritz besuchen die Schülerinnen und Schüler ein Luxushotel. SRF

Bild 6 von 7. In Splügen (GR) sind die Kinder im Pistenbully unterwegs. Bildquelle: SRF. 6 / 7 Legende: In Splügen (GR) sind die Kinder im Pistenbully unterwegs. SRF

Bild 7 von 7. Geschichte hautnah: In St.Gallen besucht die Klasse die weltberühmte Stiftsbibliothek. Bildquelle: SRF. 7 / 7 Legende: Geschichte hautnah: In St.Gallen besucht die Klasse die weltberühmte Stiftsbibliothek. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ob auf der Spur nach der Zahl 11 in Solothurn oder am Schwingfest in Appenzell: Viele Kinder haben uns schon spannende Geschichten in den «SRF Kids News» erzählt. Wie kam es dazu, dass sie für die «SRF Kids News» ein Video machten?

Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2025

Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2024

Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» in 2023

Möglich ist das mit dem SRF Medienworkshop. Ein dreiköpfiges Team von SRF Kids kommt für drei Tage zu dir in die Klasse. Ihr bestimmt ein Thema, zu dem ihr ein Video dreht, ein kurzes Audio zum Hören aufnehmt sowie einen Artikel für die Webseite srfkids.ch schreibt.

So erfährst du hautnah, wie die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten aussieht.

Sollen wir DEINE Klasse besuchen? Dann gib deiner Lehrperson Bescheid. Sie kann euch hier anmelden (man muss etwas runterscrollen für das Formular). Wichtig: Der Workshop ist für Kinder der 5. und/oder 6. Klasse.

Wer weiss, vielleicht sehen wir uns bald!