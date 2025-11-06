Den ganzen Tag den süssen Geruch von Schokolade in der Nase, besser geht es nicht! Die 6. Klasse aus Bütschwil liebt Schoggiriegel und findet heraus, wie die Leckereien produziert werden.

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 6. Klasse aus Bütschwil erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Schokolade macht glücklich – das sagt man nicht nur so, das ist auch wirklich erwiesen!

Aber wie entsteht überhaupt ein Schoggiriegel? Das wollen wir herausfinden – und dazu besuchen wir eine Schoggifabrik ganz bei uns in der Nähe.

Legende: Vor dem Besuch in der Schokoladenfabrik filmen wir hier auf diesem Hügel den Anfang und den Schluss unseres Videos. SRF Kids

Für die «SRF Kids News» machen wir unseren eigenen Videobeitrag. Den Einstieg ins Video und den Schluss filmen wir bei uns im Dorf, in Bütschwil im Kanton St. Gallen.

Vor unserem Besuch in der Schoggifabrik bereiten wir uns natürlich gut vor. Wir schreiben uns Interviewfragen auf und überlegen uns, was wir in unserem Beitrag erzählen möchten.

Ab in die Schokoladenfabrik!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. In der Fabrik gelten strenge Hygienemassnahmen; Kein Dreck darf in die Nähe der Schokolade kommen! Bildquelle: SRF Kids. 1 / 3 Legende: In der Fabrik gelten strenge Hygienemassnahmen; Kein Dreck darf in die Nähe der Schokolade kommen! SRF Kids

Bild 2 von 3. Wir waschen unsere Hände gründlich und ziehen uns diese Schutzkleider an. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: Wir waschen unsere Hände gründlich und ziehen uns diese Schutzkleider an. SRF Kids

Bild 3 von 3. Die Leiterin der Produktion, Kristina Polic, zeigt uns alle Stationen, welche die Schoggiriegel durchlaufen, bis man sie essen kann. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 3 Legende: Die Leiterin der Produktion, Kristina Polic, zeigt uns alle Stationen, welche die Schoggiriegel durchlaufen, bis man sie essen kann. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Kristina Polic erzählt uns zum Beispiel, dass die Schokolade vier Stunden lang gerührt wird, bevor sie über die Riegel gezogen wird. «Die Schokolade muss kontrolliert werden – sie darf nicht zu flüssig und auch nicht zu zäh sein – sondern genau richtig!», erklärt sie.

Schritt für Schritt zum Schoggiriegel

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Schoggiriegel, die hier produziert werden, bestehen aus Waffeln, die mit Schokolade überzogen werden. Wir dürfen die Waffeln aufs Förderband legen. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 6 Legende: Die Schoggiriegel, die hier produziert werden, bestehen aus Waffeln, die mit Schokolade überzogen werden. Wir dürfen die Waffeln aufs Förderband legen. SRF Kids

Bild 2 von 6. Die grosse Waffel wird zuerst in kleine Streifen, also in Riegel, geschnitten. Danach werden die Riegel mit Schokolade überzogen. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 6 Legende: Die grosse Waffel wird zuerst in kleine Streifen, also in Riegel, geschnitten. Danach werden die Riegel mit Schokolade überzogen. SRF Kids

Bild 3 von 6. Einen grossen Teil der Arbeit erledigen solche Maschinen. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 6 Legende: Einen grossen Teil der Arbeit erledigen solche Maschinen. SRF Kids

Bild 4 von 6. Die reine Schokolade dürfen wir auch selber probieren. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 6 Legende: Die reine Schokolade dürfen wir auch selber probieren. SRF Kids

Bild 5 von 6. Diese beiden riesigen Tanks sind komplett mit Schokolade gefüllt! Bildquelle: SRF Kids. 5 / 6 Legende: Diese beiden riesigen Tanks sind komplett mit Schokolade gefüllt! SRF Kids

Bild 6 von 6. Auch fürs Einpacken gibt es Maschinen. Hier werden die Riegel in Alufolie verpackt. Bildquelle: SRF Kids. 6 / 6 Legende: Auch fürs Einpacken gibt es Maschinen. Hier werden die Riegel in Alufolie verpackt. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Pro Tag werden in der Fabrik mehr als eine halbe Million Schokoriegel produziert! Wie lange so ein grosser Vorrat für unsere Klasse wohl ausreichen würde?

Liebe Grüsse aus Bütschwil Box aufklappen Box zuklappen Fabienne, Hamid, Lediona, Aylin, Lara, Gian, Andrin, Livio, Lisa, Kilian, Leo, Ben, Bence, Anuar, Cheryl, Leona, Janick, Tamana, Larissa, Zeqir, Adem