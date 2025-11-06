Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 6. Klasse aus Bütschwil erarbeitet.
Der SRF Medien-Workshop
SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.
Schokolade macht glücklich – das sagt man nicht nur so, das ist auch wirklich erwiesen!
Aber wie entsteht überhaupt ein Schoggiriegel? Das wollen wir herausfinden – und dazu besuchen wir eine Schoggifabrik ganz bei uns in der Nähe.
Für die «SRF Kids News» machen wir unseren eigenen Videobeitrag. Den Einstieg ins Video und den Schluss filmen wir bei uns im Dorf, in Bütschwil im Kanton St. Gallen.
Vor unserem Besuch in der Schoggifabrik bereiten wir uns natürlich gut vor. Wir schreiben uns Interviewfragen auf und überlegen uns, was wir in unserem Beitrag erzählen möchten.
Ab in die Schokoladenfabrik!
Bild 1 von 3. In der Fabrik gelten strenge Hygienemassnahmen; Kein Dreck darf in die Nähe der Schokolade kommen! Bildquelle: SRF Kids.
Bild 2 von 3. Wir waschen unsere Hände gründlich und ziehen uns diese Schutzkleider an. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 3 von 3. Die Leiterin der Produktion, Kristina Polic, zeigt uns alle Stationen, welche die Schoggiriegel durchlaufen, bis man sie essen kann. Bildquelle: SRF Kids.
Kristina Polic erzählt uns zum Beispiel, dass die Schokolade vier Stunden lang gerührt wird, bevor sie über die Riegel gezogen wird. «Die Schokolade muss kontrolliert werden – sie darf nicht zu flüssig und auch nicht zu zäh sein – sondern genau richtig!», erklärt sie.
Schritt für Schritt zum Schoggiriegel
Bild 1 von 6. Die Schoggiriegel, die hier produziert werden, bestehen aus Waffeln, die mit Schokolade überzogen werden. Wir dürfen die Waffeln aufs Förderband legen. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 2 von 6. Die grosse Waffel wird zuerst in kleine Streifen, also in Riegel, geschnitten. Danach werden die Riegel mit Schokolade überzogen. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 3 von 6. Einen grossen Teil der Arbeit erledigen solche Maschinen. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 4 von 6. Die reine Schokolade dürfen wir auch selber probieren. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 5 von 6. Diese beiden riesigen Tanks sind komplett mit Schokolade gefüllt! Bildquelle: SRF Kids.
Bild 6 von 6. Auch fürs Einpacken gibt es Maschinen. Hier werden die Riegel in Alufolie verpackt. Bildquelle: SRF Kids.
Pro Tag werden in der Fabrik mehr als eine halbe Million Schokoriegel produziert! Wie lange so ein grosser Vorrat für unsere Klasse wohl ausreichen würde?
Liebe Grüsse aus Bütschwil
Fabienne, Hamid, Lediona, Aylin, Lara, Gian, Andrin, Livio, Lisa, Kilian, Leo, Ben, Bence, Anuar, Cheryl, Leona, Janick, Tamana, Larissa, Zeqir, Adem