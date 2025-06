Was muss man gut können, um einen Helikopter zu fliegen? Und ist das gefährlich? Das fragt sich die 5. Klasse aus Wolfhalden im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Um Antworten zu kriegen, besucht die Klasse eine Flugschule – und interviewt eine Helikopterpilotin! löchert eine XY mit Fragen

«SRF Kids in der Schule»

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5. Klasse aus Wolfhalden erarbeitet.

Unsere Klasse hat viele Interessen: Einige mögen zum Beispiel Fussball, andere Pferde. Für unseren Beitrag bei SRF Kids suchen wir nach einem Thema, das uns alle interessiert. Und das ist ist das Fliegen! Ganz in unserer Nähe gibt es den Flughafen Altenrhein. Da starten und landen Flugzeuge und auch Helikopter. Der Flughafen ist zwar im Kanton St. Gallen, aber unsere Schule ist nur eine kurze Autofahrt weg.

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Der kleine Flughafen Altenrhein Box aufklappen Box zuklappen Wusstest du, dass es im Kanton St. Gallen einen Flughafen gibt? Wahrscheinlich nicht, er ist auch ziemlich klein!



Nur eine einzige Fluggesellschaft startet und landet hier. Das ganze Jahr kann man nach Wien fliegen – im Sommer sogar ans Mittelmeer, zum Beispiel auf Sizilien! Es gibt zwei Pisten: eine aus Asphalt, eine aus Gras.

Den Einstieg in unseren Videobeitrag nehmen wir in unserer Turnhalle auf. Wir machen den Helikopter-Trend, der auf Social Media viral ging.

Wie der Trend geht, kannst du dir in unserem Video anschauen.

Beim Flughafen Altenrhein gibt es eine Helikopter-Flugschule – das heisst, man kann hier das Fliegen lernen. Wir treffen Christina Haas und Lukas Haspel. Beide fliegen selbst Helikopter und bringen es auch anderen bei.

Lukas Haspel erzählt uns, dass er einmal mit einem Helikopter von der Türkei bis nach Österreich geflogen ist.

Wir setzen uns ins Cockpit der Helikopter und schauen uns alle Knöpfe und Hebel genau an.

Mit dem Kopfhörer fühlt man sich gleich wie ein richtiger Pilot.

Christina und Lukas zeigen uns drei Helis, die bei der Flugschule HeliAlpin im sogenannten «Hangar» stehen, der Garage sozusagen. Wir dürfen selber ins Cockpit sitzen und uns alle Knöpfe und Hebel anschauen. «Schwierig ist das Helikopterfliegen nur, wenn der Heli an Ort und Stelle in der Luft schwebt», erklärt uns Lukas. «Dann muss man als Pilot stark gegensteuern.» Sonst sei das Fliegen gut lernbar: «Es hilft aber, wenn man gut in Mathe und Physik ist.»

Flugzeug oder Helikopter – was ist sicherer?

Was ist anders beim Helifliegen als beim Fliegen eines Flugzeugs? «Mit dem Helikopter kann man fast überall landen», sagt Lukas Haspel. Für ein Flugzeug braucht es hingegen Start- und Landebahn. Und wo ist man sicherer, im Heli oder im Flugzeug? «Puh, das ist schwierig zu sagen. Beides ist sicher und gut reguliert. Man kann sich also immer sicher fühlen in der Luft.»

Das sind doch gute Nachrichten, falls du diesen Sommer auch in die Ferien fliegst! Danke, dass du uns zur Flugschule begleitet hast.

Liebe Grüsse aus Wolfhalden Box aufklappen Box zuklappen Annina, Delio, Elena, Elias, Enea, Frieda, Jan, Jay, Jonah, Lara, Leandra, Lena, Lenz, Leya, Luc, Luis, Raffael, Ramon, Søren und Denis-Joel