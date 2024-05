«SRF Kids in der Schule» - Ein besonderes Zuhause: Leben im Chalet-Dorf

Die 5./6. Klasse aus Gstaad (BE) im Saanenland stellt dir ihre traditionellen Holzhäuser vor: die Chalets. Was ist überhaupt ein Chalet? Was bedeutet der Name «Chalet»? Hier erzählt dir die Klasse alles, was du über die einzigartigen Holzhäuser wissen musst.