Einsatz am Berg: So funktioniert ein Pistenfahrzeug.

«SRF Kids in der Schule»

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5./6. Klasse aus Splügen (GR) erarbeitet.

Wir sind echte Pistenraudis!

Wir sind die 5./6. Klasse aus dem Schulhaus Rheinwald. Das liegt in Splügen, im Kanton Graubünden. Unsere Klasse ist sehr klein. Sie besteht aus nur 10 Schülerinnen und Schüler. Unser Schulhaus ist wenige Meter vom Skigebiet entfernt. In unserem Dorf liegt viel Schnee. Der Vater von unserer Mitschülerin Ronja arbeitet bei den Bergbahnen und kennt sich mit Pistenfahrzeugen gut aus. Für unseren Beitrag haben wir uns von ihm ein Pistenfahrzeug zeigen lassen und vor Ort gesehen, wie Pisten präpariert werden.

Legende: Das Filmteam in der Gondel: Reto Schaub, Reto Attenhofer, Enzo (11), Leon (12), Elia (12), Emely (12) und Ronja (11) (v.l.n.r.) SRF Kids

Zusammen mit Pascal haben wir unser Video geplant. Diesen Plan nennt man Storyboard. Vor dem Schulhaus haben wir mit dem Bus den Opener (Anfang) und Closer (Schluss) vom Video gedreht. Dafür durften wir Schneebälle auf den Bus werfen. Das hat Spass gemacht!

Legende: Voll ins Rote getroffen! SRF Kids

Drehen am Berg

Für den Dreh haben wir uns an der Talstation getroffen. Die Anmoderation haben wir in der Gondel nach oben gefilmt. An der Bergstation angekommen, haben wir Claudio Coray getroffen. Er ist Pistenmaschinenführer. Ihm durften wir nun die Fragen stellen, die wir uns fürs Interview überlegt hatten. Mit dem Pistenfahrzeug durften wir schliesslich alle noch eine kleine Runde im Schnee drehen. Manchmal stand das Fahrzeug sogar richtig schräg. Das war echt aufregend!

Eine Pistenmaschine wiegt 14 Tonnen. Da passiert was.

Das ist alles dran an einer Pistenmaschine

1 / 6 Legende: Im Interview erklärt Claudio Coray die verschiedenen Teile der Pistenmaschine. SRF Kids 2 / 6 Legende: Mit dem Schild wird der Schnee auf der Piste herumgeschoben. SRF Kids 3 / 6 Legende: Mit der Raupe kann sich die Maschine fortbewegen. SRF Kids 4 / 6 Legende: Hinter der Fahrzeugkabine ist die Seilwinde angemacht. Am Hang kann das Fahrzeug damit an einen Ankerpunkt angemacht werden. SRF Kids 5 / 6 Legende: Die Fräse lockert den Schnee auf und verkleinert ihn nochmal. SRF Kids 6 / 6 Legende: Die Rillen sorgen dafür, dass das Wasser gut abfliessen kann. SRF Kids

Hast du das gewusst? Box aufklappen Box zuklappen Eine Pistenmaschine hat 530 PS (Pferdestärke). Zum Vergleich: Ein normales Auto hat etwa 165 PS!

(Pferdestärke). Zum Vergleich: Ein normales Auto hat etwa 165 PS! Sie wiegt insgesamt 14 Tonnen

Sie verbraucht 200 Liter Diesel in 8 Stunden

Die Seillänge beträgt 1200 Meter

Die Seilzugkraft der Winde liegt bei 4.5 Tonnen

Eine Pistenmaschine kostet 500'000 Franken

Sie fährt zwischen 20 und 40 Kilometer die Stunde

Claudio Coray auf Schicht im Schnee

Wenn der stellvertretende Seilbahnfachmann mit seiner Arbeit beginnt, sind die Pisten bereits leer und es wird langsam dunkel. Ist es eigentlich gefährlich, alleine im Schnee unterwegs zu sein? Nein, meint Claudio Coray. «Bei schlechten Schneeverhältnissen musst du allerdings gut mit dem Pistenfahrzeug umgehen können und dich auf die Fahrt konzentrieren», sagt er. Wenn man alleine auf der Piste unterwegs ist, gibt es auch viel Schönes zu sehen. So konnte Claudio Coray bereits viele Wildtiere beobachten.

In der Nacht kann man Schneehühner, Birkhähne, Schneehasen oder Füchse sehen. Auch der Wolf liess sich beobachten. Das sind schon spezielle Erlebnisse.

Nach dem Interview mit Claudio Coray haben wir unten an der Talstation die Abmoderation gefilmt. Dann hatten wir endlich alles im Kasten!

Behind the scenes

1 / 5 Legende: Auf dem Weg zum Drehort in der Gondel. SRF Kids 2 / 5 Legende: Sämi (12) bei der Anmoderation. SRF Kids 3 / 5 Legende: Die Pistenmaschine ist in Sicht! SRF Kids 4 / 5 Legende: Wow! Aus der Nähe ist so eine Pistenmaschine ziemlich eindrücklich. SRF Kids 5 / 5 Legende: Wie viele PS hat eigentlich so eine Maschine? Im Interview stellt Elia (12) dem Pistenfahrzeugführer Claudio Coray viele Fragen. SRF Kids

Liebe Grüsse aus Splügen im Rheinwald! Box aufklappen Box zuklappen Diego, Elia, Emely, Enzo, Faye, Leon, Louis, Noemi, Ronja und Samuel

Legende: Die Crew aus Splügen :-) SRF

Liebe Grüsse aus Splügen,

5./6. Klasse Primarschule Rheinwald