Die nächsten Tage kommen wir wohl richtig ins Schwitzen – eine Hitzewelle steht bevor! Die 5. Klasse aus Russikon im Kanton Zürich hilft dir, einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie zeigt dir drei erfrischende Sommerdrinks, die du selber mixen und geniessen kannst.

Deine Klasse in den «SRF Kids News» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas Du willst, dass auch dein Schulzimmer zur Nachrichtenredaktion wird? Das geht im SRF Medien-Workshop! Ihr wählt selber ein Thema, steht vor der Kamera und seid so ein Teil der «SRF Kids News». Deine Klasse will mitmachen? Hier erfährst du, wie ihr euch anmeldet.

Damit das Mixen noch mehr Spass macht, machen wir daraus einen Wettkampf. Wir bilden drei Gruppen und jede versucht, den besten Drink zu erfinden. Wir überlegen uns, welche Zutaten erfrischend schmecken und gut zusammenpassen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Welche Früchte passen am besten zusammen? Wir probieren verschiedene Kombinationen aus. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 4 Legende: Welche Früchte passen am besten zusammen? Wir probieren verschiedene Kombinationen aus. SRF Kids

Bild 2 von 4. Natürlich basteln wir für unsere Drinks auch passende Dekorationen. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 4 Legende: Natürlich basteln wir für unsere Drinks auch passende Dekorationen. SRF Kids

Bild 3 von 4. Und wir müssen gut zusammenarbeiten. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 4 Legende: Und wir müssen gut zusammenarbeiten. SRF Kids

Bild 4 von 4. Denn wir haben strenge Bewerter, die entscheiden, wie gut unser Drink wirklich schmeckt und aussieht. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 4 Legende: Denn wir haben strenge Bewerter, die entscheiden, wie gut unser Drink wirklich schmeckt und aussieht. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Schluss entscheidet eine vierköpfige Jury, welcher Drink am besten schmeckt. Natürlich sollte er auch schön aussehen.

Damit du aber auch selber entscheiden kannst, welcher Drink der beste ist, findest du hier die Rezepte. Mische sie doch nach und entscheide selber, welcher den ersten Platz verdient hätte!

Platz 1

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So geht's:

Glas befüllen: Gib einige frische Beeren direkt in das Glas. Füge anschliessend die Eiswürfel hinzu (idealerweise mit eingefrorenen Beeren für einen extra schönen Effekt). Sirup hinzufügen: Giesse etwas Himbeersirup über die Früchte und das Eis. Drink auffüllen: Fülle das Glas zuerst mit etwas Wasser mit Beerengeschmack und anschliessend mit Sprudelwasser auf. Limette dazugeben: Presse etwas frischen Limettensaft in den Drink. Fruchtspiess gestalten: Stecke abwechselnd Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeerstücke auf einen Grillspiess. Die oberste Erdbeere kannst du auch gerne in einer speziellen Form (z.B. Stern oder Herz) schneiden, damit es aussieht wie ein Zauberstab. Für den extra Glitzer-Effekt streue etwas Glitzerpulver auf die Früchte. Dekorieren: Verziere das Getränk mit frischen Minzblättern, einer halben Scheibe Limette und einer Erdbeerscheibe und stecke den vorbereiteten Fruchtspiess dekorativ ins Glas oder lege ihn oben auf den Rand.

Platz 2

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So geht's:

Zuckerrand vorbereiten: Befeuchte den Rand eines Glases mit etwas Limettensaft. Gib anschliessend Zucker auf einen Teller und tauche den Glasrand vorsichtig hinein, sodass ein gleichmässiger Zuckerrand entsteht. Fruchtbasis einfüllen: Fülle das Glas mit den vorbereiteten Erdbeerstückchen und giesse den Erdbeersirup darüber. Eis hinzufügen: Gib grosszügig Eiswürfel ins Glas. Diese sorgen später dafür, dass sich die Schichten weniger vermischen. Drink schichten: Fülle den Drink nun schichtweise auf. Giesse zwischendurch immer etwas Kohlensäurewasser dazu, damit die einzelnen Schichten optisch schön getrennt bleiben. Passionsfrucht hinzufügen: Halbiere die Passionsfrucht, löse das Fruchtfleisch heraus und gib es in den Drink. Dekorieren: Verziere das Getränk mit einem Zweig Minze und frischen Beeren. Fruchtspiess kreieren: Stecke abwechselnd Heidelbeeren, Regenbogenschlangen und Erdbeeren auf einen Spiess und lege ihn auf das Glas.

Platz 3

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So geht's:

Zuckerrand vorbereiten: Befeuchte den Rand eines Glases mit Limettensaft. Gib Zucker auf einen Teller und tauche den Glasrand vorsichtig hinein, bis ein gleichmässiger Zuckerrand entsteht. Früchte pürieren: Schäle und schneide Kiwi, Pfirsich und Mango in Stücke. Püriere alles zu einer möglichst flüssigen Mischung. Kokosnote hinzufügen: Gib einen Schuss Kokosnussmilch dazu und rühre alles gut um. Auffüllen: Giesse nun etwas Ginger Beer oder Ginger Ale hinzu. Mit Limette abrunden: Presse etwas frischen Limettensaft in den Drink. Eis und Servieren: Fülle das Glas mit einer Handvoll Eiswürfel und giesse den fertigen Drink darüber. Dekorieren: Garniere das Getränk mit einem Zweig Minze, Kokosraspeln, einer Limettenscheibe und ein paar frischen Himbeeren.

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Machst du einen unserer Drinks nach? Oder hast du sogar eine eigene Kreation, die du uns zeigen möchtest? Zeig uns dein Erfrischungsgetränk im «Treff»!