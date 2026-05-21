Du siehst sie tagtäglich auf der Strasse: die silbernen Abfallbehälter mit dem schrägen Dach. Weil sie von der Seite aussehen wie Haie mit offenem Maul, heissen sie Abfallhaie. Hinter dem Design steckt aber mehr als du denkst – die Form ist nämlich kein Zufall.

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Haie in der Schweiz – das gibt es höchstens im Zoo! Das denkst du dir vielleicht. Aber diese Haie findest du überall: am Bahnhof, in Parks und bei uns auch auf dem Schulhof. Wir meinen natürlich nicht richtige Haifische, sondern den Abfallhai. So heisst der silberne Abfallbehälter mit dem schrägen Dach, der in der Schweiz und sogar in ganz Europa an allen Ecken zu finden ist.

Bei uns in Knonau im Kanton Zürich werden diese silbernen Haie produziert. Wir lassen uns zeigen, wie das geht und vor allem, warum die Behälter genau so geformt sind, wie sie sind. Zum Beispiel sorgt die Schräge des Behälters dafür, dass niemand seinen Abfall darauf abstellen kann, da dieser direkt herunterrutschen würde. Thomas Strebel von der Produktion der Abfallhaie erklärt: «Leute sind automatisch gezwungen, ihren Abfall auch wirklich rein und nicht nur drauf zu stellen.»

Abfallhai Design

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Mit dem schrägen Dach soll der Abfallhai weniger klobig aussehen – und du kannst nichts darauf abstellen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 3 Legende: Mit dem schrägen Dach soll der Abfallhai weniger klobig aussehen – und du kannst nichts darauf abstellen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 3. Ist dir dieser «Zahn» aus Plastik auch schon aufgefallen? Er verhindert, dass Leute ihren ganzen Kehricht aus dem Haushalt reinschmeissen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 3 Legende: Ist dir dieser «Zahn» aus Plastik auch schon aufgefallen? Er verhindert, dass Leute ihren ganzen Kehricht aus dem Haushalt reinschmeissen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 3. Auch das Material ist kein Zufall: Es ist schwierig, Metall zu besprayen oder sonst zu verwüsten. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 3 Legende: Auch das Material ist kein Zufall: Es ist schwierig, Metall zu besprayen oder sonst zu verwüsten. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn der Abfall drin ist, sollte er natürlich auch nicht mehr rausfallen oder rausgerissen werden. Gerade in Regionen mit vielen Wildtieren besteht nämlich die Gefahr, dass die Tiere den Abfall durchwühlen und ein Chaos anrichten. Damit das nicht passiert, gibt es sogar einen Abfallbehälter mit einer extra Bären-Sicherung. Er wurde extra für Regionen mit vielen Bären entwickelt.

Legende: Der bärensichere Abfallbehälter hat eine aufklappbare Öffnung, die Bären nicht bedienen können. SRF Kids / Damian Haas

Genau wie beim bärensicheren Abfallbehälter werden immer wieder neue Designs entwickelt, um den Abfalleimer verschiedenen Bedürfnissen anzupassen. Schau dich doch in Zukunft genauer um, vielleicht findest du auch verschiedene Exemplare!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Mit seinen grossen Tatzen ist es für den Bären schwierig, diese Öffnung zu bedien. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 2 Legende: Mit seinen grossen Tatzen ist es für den Bären schwierig, diese Öffnung zu bedien. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 2. Natürlich gibt es auch Designs, die das Trennen von Abfall ermöglichen. Das hast du bestimmt auch schon am Bahnhof gesehen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 2 Legende: Natürlich gibt es auch Designs, die das Trennen von Abfall ermöglichen. Das hast du bestimmt auch schon am Bahnhof gesehen. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wir haben viel Neues über etwas gelernt, das wir sonst kaum beachten. Und hoffentlich denkst du jetzt jedes Mal an uns, wenn du einen Abfallhai siehst!

Liebe Grüsse aus Knonau Box aufklappen Box zuklappen Darren, Mael, Linus, Emily, Melanie, Stella, Chiara, Aurelia, Hayley, Noëlle, Ally, Tom, Marius, Jana, Matteo und Lionel