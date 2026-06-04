Die Fussball-WM steht vor der Tür! Dieses Jahr treten die besten Nationalmannschaften der Welt in Kanada, Mexiko und in den USA gegeneinander an. Wusstest du, dass so viele Teams antreten wie noch nie an einer WM? Und es somit auch so viele Sammelbilder gibt wie noch nie?

Deine Klasse in den «SRF Kids News» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas Du willst, dass auch dein Schulzimmer zur Nachrichtenredaktion wird? Das geht im SRF Medien-Workshop! Ihr wählt selber ein Thema, steht vor der Kamera und seid so ein Teil der «SRF Kids News». Deine Klasse will mitmachen? Hier erfährst du, wie ihr euch anmeldet.

48 Teams sind dieses Jahr an der WM dabei – das sind 16 mehr als in den bisherigen Turnieren. Grund dafür ist ein Entscheid des Weltfussballverbands FIFA. Natürlich sind somit auch deutlich mehr Spieler mit dabei – und so gibt es auch so viele Fussballbildli wie noch nie, die du sammeln und einkleben kannst.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Welche haben wir doppelt, welche fehlen? Manche von uns führen sogar eine Liste, um den Überblick zu behalten. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 3 Legende: Welche haben wir doppelt, welche fehlen? Manche von uns führen sogar eine Liste, um den Überblick zu behalten. SRF Kids

Bild 2 von 3. Ein beliebtes Spiel mit den Fussballbildli ist das «Tätscheln». Du schlägst mit beiden Händen auf einen kleinen Stapel Panini-Bilder – die Bilder, die sich umkehren, darfst du behalten. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: Ein beliebtes Spiel mit den Fussballbildli ist das «Tätscheln». Du schlägst mit beiden Händen auf einen kleinen Stapel Panini-Bilder – die Bilder, die sich umkehren, darfst du behalten. SRF Kids

Bild 3 von 3. Ein Kind aus unserer Klasse hat das Sammelalbum bereits voll – wir anderen sammeln fleissig weiter. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 3 Legende: Ein Kind aus unserer Klasse hat das Sammelalbum bereits voll – wir anderen sammeln fleissig weiter. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Panini-Bildli sind bei uns auf dem Pausenplatz gerade das grosse Thema – aber das ist nichts Neues. Die Sammelbilder gibt es schon seit Jahrzehnten. Zum ersten Mal konnten die Bilder vor 56 Jahren gesammelt und eingeklebt werden.

Und auch bei einer Strassenumfrage bei uns in Rapperswil zeigt sich: Schon früher wurde an den Schulen fleissig gesammelt, getauscht und gespielt. «Ich sammelte die Bilder damals während der WM 1998», erzählt uns zum Beispiel ein Mann, der uns am See begegnet. Auch ein älterer Mann in der Altstadt erzählt, wie er damals gegen andere Schülerinnen und Schüler spielte: «Wir warfen die Bildchen auf den Boden. Diejenigen, die sich dann überlappten, durfte man behalten.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Für unser Video in den «SRF Kids News» filmen wir in der ganzen Stadt – zum Beispiel hier oben beim Schloss Rapperswil. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Für unser Video in den «SRF Kids News» filmen wir in der ganzen Stadt – zum Beispiel hier oben beim Schloss Rapperswil. SRF Kids

Bild 2 von 2. Von hier aus haben wir eine schöne Aussicht auf den Zürichsee. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: Von hier aus haben wir eine schöne Aussicht auf den Zürichsee. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch wenn das Sammeln Spass macht, freuen wir uns natürlich vor allem auf den Start der WM – und auf das erste Spiel der Schweiz. Das allererste Spiel findet am 11. Juni statt, für die Schweizer Nati geht's am 13.Juni los.

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Natürlich kannst du dein Lieblingsteam am Fernseher unterstützen und bei den Spielen richtig mitfiebern – aber du kannst auch allen zeigen, dass du in Sachen Fussball richtig gut Bescheid weisst. Spiele mit beim SRF Kids Tippspiel und gewinne einen Original WM-Fussball 2026 mit Unterschrift vom Nati-Star Breel Embolo. Melde dich hier an!

Liebe Grüsse aus Rapperswil Box aufklappen Box zuklappen Per, Ram, Ajan, Tim, Younes, Lea, Nela, Louis, Naila, Anouk, Maurus, Giuliana, Bibiana, Mika, Romy, Laurin, Lenya, Miguel und Ferhad