Die 5. Klasse aus Giswil liebt den Campingplatz in ihrem Dorf – vor allem zum Baden. Doch was passiert hinter den Kulissen? Wer putzt, räumt auf und sorgt dafür, dass alles bereit ist?

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5. Klasse aus Giswil erarbeitet.

Als Klasse haben wir einen klaren Lieblingsort: Die Badi am Sarnersee beim Campingplatz in unserem Dorf. Der Sarnersee ist der grösste See bei uns im Kanton Obwalden.

Im Sommer ist natürlich nicht nur das Baden, sondern auch das Campieren beliebt. Für SRF Kids finden wir heraus, was es alles braucht, damit auf einem Campingplatz alles rund läuft. Und wir befragen die Campinggäste: Wieso machen sie Ferien im Zelt oder im Wohnwagen?

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Angelo Notter führt den Camping Giswil. Er erzählt uns, was es hier alles zu tun gibt: «Die grösste Arbeit ist das Putzen der Sanitäranlagen, also der WCs und Duschen.»

Legende: Angelo Notter vom Camping Giswil nimmt uns mit hinter die Kulissen. SRF Kids

So macht putzen Spass

Natürlich muss auch sonst alles sauber sein. Zum Beispiel der grosse Platz mit dem Pingpongtisch. Hier gehen wir ans Werk! Wir dürfen den Platz mit der Putzmaschine sauberfegen. Gar nicht so einfach!

Ein Schwimmbad im Zelt

Was macht beim Campieren eigentlich am meisten Spass? Das fragen wir die Campinggäste. «Man ist nahe an der Natur. Man hat nur das Nötigste und ist viel draussen», erzählt uns ein Mann, der mit einem Wohnmobil hier ist. Die Nähe zur Natur ist aber nicht immer nur angenehm: «Einmal waren wir mit dem Zelt in Italien und es zog ein Gewitter auf», erzählt ein weiterer Gast. «Und auf einmal hatten wir ein Schwimmbad im Zelt!»

Das wars vom Campingplatz – wir wünschen dir einen schönen Sommer! Danke fürs Schauen, Hören und Lesen!

Liebe Grüsse aus Giswil Box aufklappen Box zuklappen Lisa, Milena, Luca, Zeno, Anik, Mara, Vanya, Elena, Felix, Evan, Julia, Liv, Dario und Lia