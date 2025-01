Ein Skilift direkt vor der Haustüre – also fast... Die Klasse 5E aus Unterägeri im Kanton Zug kann im eigenen Dorf auf die Piste. Nur hat es selten genug Schnee dafür. Warum eigentlich? War das früher anders?

«SRF Kids in der Schule»

Hallo, wir sind die Klasse 5E aus Unterägeri. Wenn man bei uns im Schulzimmer aus den grossen Fenstern schaut, sieht man direkt auf den Skilift Nollen. Viele von uns standen dort zum ersten mal auf den Ski oder auf dem Snowboard. In den letzten Jahren war der Lift aber sehr selten offen. Wieso?



Um das herauszufinden, treffen wir Olaf Schmidt von der Skilift Nollen AG. Er erzählt uns von der Klimaerwärmung und erklärt, was die wärmeren Temperaturen für den Skilift in Unterägeri bedeuten. Schau das Video und höre das Interview weiter unten im Artikel, um mehr zu erfahren!

Skilift Nollen

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Grün und etwas trostlos: So sieht der Skilift Nollen in Unterägeri gerade aus, wenn es zu wenig Schnee hat. SRF Kids / Damian Haas

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: In den letzten Jahren war der Bügellift fast nie in Betrieb, SRF Kids / Damian Haas

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Grund ist die Klimaerwärmung. Wegen der wärmeren Temperaturen schneit es seltener. Wenn es Schnee hat, regnet es danach oft und der Schnee verschwindet schnell. SRF Kids / Damian Haas

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Olaf Schmidt von der Skilift Nollen AG erzählt, dass sich auch künstlicher Schnee nicht lohnt, wenn die Luft nicht über mehrere Tage sehr kalt bleibt. SRF Kids / Damian Haas

Olaf Schmidt im Interview

Durch das Interview konnten wir viel über unseren Skilift, die Klimaerwärmung und künstlichen Schnee erfahren. Wir hoffen, dass auch du etwas Neues gelernt hast! Danke fürs Zuschauen und Zuhören!

Liebe Grüsse aus Unterägeri Box aufklappen Box zuklappen Andrin, Mana, Liano, Charlize, Jakob, Silvio, Gagri, Elio, Norhan, Lilly, Luca, Sophia D., Sophia R., Sophie, Elion, Yekbun, Siah, Yaron, Janet, Veljko

Legende: Die Klasse 5E aus Unterägeri (ZG) SRF Kids/Damian Haas

Unterägeri damals

