«SRF Kids in der Schule» - Lerne die Uhrenstadt Biel / Bienne kennen!

Wir sind die 5. Klasse der Filière Bilingue in Biel – der Uhrenstadt! Heute zeigen wir euch, warum unsere Stadt so berühmt für Uhren ist. Im Swatch Museum und beim Uhrmacher entdecken wir spannende Fakten: Wie viele Teile hat eine Uhr? Und was ist das teuerste Uhrenteil?