Eine Äsche hatte hier schon länger niemand mehr an der Angel: Beat Mosberger nimmt die Kinder der Klasse 5/6b aus Stein am Rhein (SH) mit auf sein Boot und erzählt, was man tut, um das Aussterben der Rheinäsche zu verhindern.

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 5/6b aus Stein am Rhein erarbeitet.

Wir haben ein aktuelles Thema an Land gezogen

Unsere Klasse kommt aus Stein am Rhein, im Kanton Schaffhausen. Unser Städtchen liegt, wie der Name schon sagt, am Rhein. Einige Kinder in unserer Klasse fischen selber gerne. Die Rheinäsche hatte hier aber schon lange niemand mehr an der Angel.

Riley (10), Mattis (10) und Eliah (13) werfen die Angel aus.

Dieser Fisch ist nämlich vom Aussterben bedroht. Darauf wollen wir andere Menschen aufmerksam machen. Was wir machen können, um die Rheinäsche zu retten, das haben wir von Beat Mosberger erfahren.

Die Äsche ist ein sehr schöner Fisch – einer der schönsten bei uns im Rhein.

Legende: Steckbrief Die Äsche ist ein Knochenfisch und gehört zur Familie der lachsähnlichen Fische. Sie kann bis zu 15 Jahre alt werden. Die bisher grösste Äsche wurde 60cm gross. Besonders grosse Exemplare können bis zu 3kg schwer werden. © Pro Natura / Michel Roggo/roggo.ch

Beat Mosberger im Interview. Warum ist die Äsche vom Aussterben bedroht? Dana (12) stellt Beat Mosberger Fragen. Die Fischernetze werden zwischen zwei Boote gespannt. Damit versucht Beat Mosberger die Äsche zu fangen. Damit das Netz nicht ganz im Wasser untergeht, sind oben Netzschwimmer befestigt. Wow! Dieses Netz ist 35 Meter lang! Um das Netz ganz auszubreiten braucht es zehn Erwachsene oder ganz viele Kinderhände!

Bestand der Äsche im Rhein – früher und heute

Früher gab es viele Äschen im Rhein. Fürs Aussterben der Rheinäsche ist neben der steigenden Temperaturen auch der Kormoran verantwortlich. Der Kormoran ist der natürliche Feind der Rheinäsche und jagt die Fische aus der Luft. Durchschnittlich fressen Kormorane zwei kleinere Äschen am Tag.

Die Äsche mag gerne kalte Gewässer. Ab 25 Grad Wassertemperatur wird es kritisch und bei 27 Grad stirbt die Äsche.

Mit Beat Mosberger unterwegs auf dem Rhein. Der Äsche auf der Spur – werden die Kinder heute eine Äsche zu Gesicht bekommen?

Interessante Fakten: Die grösste Äsche, die bisher gefunden worden ist, war 65 cm lang und war ganze 3 kg schwer.

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz wurde die Äsche zum Fisch des Jahres gewählt.

Es ist ziemlich schwierig, eine Äsche zu fangen.

Die Äsche gehört zu den Raubfischen.

Liebe Grüsse aus Stein am Rhein Box aufklappen Box zuklappen Dana, Kian, Eliah, Cloé, Leni, Paulina, Finn, Mladen, Mattis, Riley, Gemma, Sophia, Martin, Matilda, Erza, Lorina, Ladina, Dilia und Sofiia

Legende: Petri Heil wünscht dir die Klasse 5/6b! SRF

Liebe Grüsse aus Stein am Rhein,

Klasse 5/6b aus dem Schulhaus Schanz