Seit Oktober 2023 ist es sehr unruhig in Israel und Palästina. Nun hat sich der Konflikt auf Israels Nachbarland Libanon ausgeweitet. Was passiert da gerade im Nahen Osten? Wir erklären es dir hier.

Was ist los in Israel und Libanon? Was hat der Iran damit zu tun?

Vielleicht hast du es auch mitbekommen: Im Libanon, dem nördlichen Nachbarstaat von Israel, sind Dutzende Menschen gestorben und viele verlassen ihr Zuhause. Es gibt nun also nicht mehr nur die gegenseitigen Angriffe von Israel und Gaza, sondern auch zwischen Israel und Libanon.

Funkgeräte, die explodieren

Mitte September 2024 sind in Libanon zahlreiche Pager (Funkgeräte) gleichzeitig explodiert. Viele Menschen wurden verletzt, einige sind auch nach den Explosionen gestorben. Man geht davon aus, dass Israel hinter diesem Angriff steht.

Legende: Freiwillige bereiten in Sidon (Mitte von Libanon) Unterkünfte vor für Menschen, die aus dem Süden vom Libanon flüchten. Keystone/ EPA/ STR

Ziel im Libanon: Hisbollah

Vermutlich wollte Israel mit diesen Explosionen die Gruppe der Hisbollah schwächen, die im Libanon aktiv ist. Die Hisbollah ist eine Organisation, die gegen den Westen und Israel ist und viel Terror verbreitet. Deshalb ist die Hisbollah in Ländern wie Deutschland oder den USA verboten. Die Gruppe wird vom Iran unterstützt. Und der Iran wiederum ist ein Erzfeind von Israel.

Raketenangriffe von beiden Seiten

Deshalb steht die Hisbollah schon länger im Kreuzfeuer von Israel. Nun hat Israel Angriffe gegen die Hisbollah in Libanon gestartet. Nach den oben erwähnten Pager-Attacken folgten mehrere Raketenangriffe in den letzten Tagen. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und flüchten. Die Hisbollah feuert nun ebenfalls Raketen nach Israel ab. Aus Israel sind daraufhin Bodentruppen in Libanon eingedrungen.

Was hat der Iran damit zu tun?

Weil der Iran die Hisbollah unterstützt, greifen sie jetzt Israel an und haben bereits viele Raketen auf Israel abgeschossen. Sie begründen das damit, dass Israel viele wichtige Menschen aus der Hamas, Hisbollah und dem iranischen Militär getötet haben.

Traurig und kompliziert das Ganze, findest du auch? Hier erfährst du etwas mehr über den Hintergrund, warum zwischen Israel und den umliegenden Staaten schon lange ein Konflikt besteht.

Was ist passiert? Box aufklappen Box zuklappen Die Gruppe Hamas hat am Samstag, 7. Oktober 2023, das Land Israel angegriffen.

Israel reagierte mit Angriffen auf die palästinensischen Gebiete, wo die Hamas an der Macht ist. Der Konflikt dauert bis heute an.

Es gibt auf beiden Seiten viel Leid, Angst, Verletzte und Tote.

Nun hat sich der Streit auch auf das Land Libanon ausgeweitet. Der Staat Libanon liegt im Norden überhalb von Israel.

Nahostkonflikt, Israel und palästinensische Gebiete – bitte was?!

Wenn du vom sogenannten Nahostkonflikt hörst, dann meint man damit den Streit zwischen dem Land Israel und den palästinensischen Gebieten (siehe Karte). Zu diesen palästinensischen Gebieten gehören der Gazastreifen und das Westjordanland.

Seit vielen Jahren gibt es Konflikte zwischen diesen Gebieten. Auf der einen Seite ist das Land Israel, wo vor allem Juden und Jüdinnen leben – aber auch Araber:innen wohnen dort. Auf der anderen Seite sind die Gebiete Gazastreifen und Westjordanland, dort leben vor allem Araber und Araberinnen, die man auch Palästinenser nennt.

Wieso gibt es schon so lange so heftigen Streit?

Damit du verstehst, warum diese beiden Gruppen so heftig streiten, müssen wir weit zurückschauen: Hunderte von Jahren lebten Jüdinnen und Juden in ganz Europa verteilt. Doch da wurden sie oft schlecht behandelt. Sie hatten zum Beispiel weniger Rechte als andere Menschen. Darum wünschten sie sich, in einem eigenen Land zu leben, wo sie sich sicher fühlen können.

Judenverfolgung während des 2. Weltkriegs

Im 2. Weltkrieg (1939 bis 1945) wurde der Hass gegen Jüdinnen und Juden sehr stark. Sie wurden verfolgt und 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Dem sagt man Holocaust. Bestimmt erfährst du von diesem traurigen Thema in deinem Geschichtsunterricht.

Nach dem 2. Weltkrieg besprachen sich Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Welt und sie handelten. Sie meinten, es soll im Gebiet des Nahen Ostens einen neuen jüdischen Staat (Israel) geben, wo sich Jüdinnen und Juden wohl fühlen können. Diese Region hat für Jüdinnen und Juden eine besondere Bedeutung, da dort ihre Religion entstanden ist. Schon vor und während dem 2. Weltkrieg sind viele in diese Region geflüchtet.

Der neue Staat Israel

Allerdings lebten in diesem Gebiet bereits viele andere Menschen, vor allem Palästinenser:innen. Es wurde darum beschlossen, das Gebiet zu teilen – und zwar in einen israelischen Staat und in einen palästinensischen Staat. Die Jüdinnen und Juden fanden das gut und gründeten im Jahr 1948 den Staat Israel. Die Palästinenser:innen und andere arabische Staaten waren aber dagegen. Direkt nach der Gründung griffen darum mehrere arabische Länder Israel an. Israel gewann diesen Krieg und eroberte auch Gebiete, die bei der Aufteilung durch die Politiker:innen eigentlich Palästina gehört hätten. Viele Palästinenser:innen mussten nach diesem Krieg ihre Häuser verlassen und fliehen. Sie zogen in den Gazastreifen, ins Westjordanland oder in andere arabische Staaten.

Streit um das Land: Wem gehört es?

Das ist vor über 70 Jahren passiert und seit dann gibt es immer wieder Streit und brutale Kämpfe zwischen den Menschen aus Israel und den Menschen aus Palästina. Wem gehört jetzt dieses Land und wer hat das Recht, dort zu leben? Diese Frage zu beantworten, ist sehr schwierig. Schon viele Menschen haben darüber nachgedacht, nach Lösungen gesucht und gestritten. Diesen Konflikt nennt man Nahostkonflikt.

Warum brodelt es im Nahen Osten wieder?

Den Menschen im Gazastreifen geht es schon länger sehr schlecht, sie sind arm. Im Gazastreifen hat die Gruppe Hamas das Sagen. Diese Gruppe gilt in vielen Ländern als Terrorgruppe. Das bedeutet, dass die Gruppe sehr gewaltbereit ist. Das Ziel der Hamas ist es, das Land Israel zu zerstören und einen islamischen Staat daraus zu machen. Es gab schon viele Kriege zwischen der Hamas und Israel.

Eskalation im Oktober 2023

Anfang Oktober 2023 hat die Hamas Israel brutal angegriffen und das Land auch mit Raketen aus der Luft beschossen. Dabei sind viele Menschen gestorben. Der Ministerpräsident von Israel, Benjamin Netanjahu, erklärte darauf den Krieg: Die israelische Armee schlägt zurück und greift den Gazastreifen an. Ausserdem hat Israel seine Grenzen zum Gazastreifen komplett abgeriegelt. Auch der Nachbarstaat Ägypten ist geschlossen für die Menschen in Gaza. Das bedeutet, dass die Menschen zum Beispiel kein Wasser und keinen Strom mehr haben (weil vorher vieles durch diese Länder geliefert wurde) und sie können den Gazastreifen nicht verlassen.

Legende: Menschen auf beiden Seiten müssen in Angst leben. Israel greift hier im Gazastreifen an. Keystone

Wir sind für dich da!

Wenn du Nachrichten von Angriffen hörst oder schlimme Bilder siehst, dann machst du dir vielleicht Sorgen. Das verstehen wir! In der Schweiz musst du aber keine Angst haben, wir leben in einem sicheren Land und bei uns gibt es nicht solche schwierigen Konflikte wie im Nahen Osten. Wenn du Sorgen hast, dann rede darüber – etwa mit deinen Eltern oder deiner Lehrperson. Du kannst auch dem SRF Kids Team jederzeit im «Treff» schreiben:

